Duda descobre que Clara é sua filha em 'O outro lado do paraíso; veja foto da cena

Na cena, Duda reconhece rosário que deixou com a filha ainda pequena

Depois de muitos encontros inesperados, Duda (Gloria Pires) e Clara (Bianca Bin), em "O Outro Lado do Paraíso" (TV Globo), vão entender o motivo de o destino sempre juntarem as duas: são mãe e filha. A revelação vai acontecer quando as duas vão juntas às ruínas da igreja de Pedra Santa.

Duda percebe que Clara carrega um rosário, o mesmo que ela deixou com a filha assim que a entregou ao pai, logo após o nascimento. Clara diz que essa é a única lembrança que tem da mãe. "Minha mãe, sim. Mesmo nos piores momentos, nunca abandonei esse rosário. Eu sinto que me leva até minha mãe. Que expressão é essa, Duda? Que houve?", pergunta Clara, que percebe o comportamento estranho da amiga.

Duda ainda não tem coragem de revelar a verdade e pede um tempo. “Tenho tanta coisa para dizer, e o que eu tenho a dizer vai transformar nossas vidas. Mas eu preciso pensar. Estou atordoada”, diz Duda, que deixa o local às pressas.

Depois, sozinha, ela reflete sobre a novidade. "Clara é minha filha. Por isso o destino nos uniu tantas vezes. Tantas! Eu não acreditava em Deus, mas agora talvez...talvez eu acredite que há uma força superior que rege nossas vidas. Por que eu sempre encontrei com ela?", indaga Duda.