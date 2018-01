Duda desmaia após Adriana a reconhecer como mãe em 'O Outro Lado do Paraíso'

Cena de revelação vai acontecer no tribunal no capítulo desta terça-feira (23)

Um dos momentos mais aguardados da novela 'O Outro Lado do Paraíso' vai acontecer nesta terça-feira (23). Finalmente Adriana (Julia Dalavia) vai descobrir o motivo de sentir tanta empatia por Duda (Gloria Pires). Durante o julgamento da ex dona do bordel, ela vai se dar conta que, durante todo esse tempo, estava fazendo a defesa de sua mãe, que ela acreditava ter morrido em uma explosão de uma lancha há muitos anos.

Após dar de cara com o ex-marido Henrique (Emílio de Melo), Jô (Bárbara Paz) e Natanael (Juca de Oliveira) no tribunal, Duda vai pedir a palavra e contar sua história, com detalhes, inclusive a parte da morte na lancha.

Então, Adriana vai reconhecer de que se trata da mãe e anunciar aos jurados o nome verdadeiro de Duda. "Eu sei o seu nome. Senhor juiz, senhores jurados, senhores... eu sei o nome dessa mulher. É Maria Elizabeth Montserrat. Minha mãe", brada.

Depois de ser reconhecida pela filha, Duda vai desmaiar de emoção. Ela vai ser absolvida pelos crimes, mas vai responder por falsidade ideológica.

Mágoa

Após o final do julgamento, Adriana vai conversar com o pai e diz que sente mágoa da mãe, porque acredita que foi abandonada na infância. "Eu senti saudades da minha mãe a vida toda. Agora eu descubro que é dona de um bordel!", diz Adriana.

Henrique então pergunta se a filha ainda ama a mãe. "Amar? Eu tenho mágoa. Talvez ódio. (...) Ela não tinha o direito de me abandonar todos esses anos. Deixar uma filha crescer sozinha, em nome de seu próprio medo de ser presa?", responde.