Duelo do Bahia na Copa do Brasil sub-20 terá transmissão ao vivo

Partida contra o Atlético-PR, nesta quinta (5), será uma das sete transmitidas pela plataforma de streaming Mycujoo

O torcedor do Bahia vai poder acompanhar ao vivo a partida entre o tricolor e o Atlético-PR, nesta quinta-feira (5), às 15h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela Copa do Brasil sub-20. O duelo será transmitido pela plataforma de streaming Mycujoo, em parceria com a CBF. De acordo com Victor Machado, diretor da Mycujoo na América Latina, ao todo sete jogos da competição vão ser transmitidos ao vivo.

“Transmitimos 127 jogos durante a Copinha, somos parceiros da Federação Paulista, e cobrimos jogos da A2 e A3 e estamos em negociação com outras Federações para atuarmos nos campeonatos de norte a sul do Brasil”, explica Victor Machado.

Como empatou o jogo de ida por 0x0 no estádio de Pituaçu, o Bahia precisa de um triunfo simples para avançar na competição. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem passar do duelo vai encarar na segunda fase o vencedor do confronto entre América-MG e Palmeiras. Os mineiros venceram o jogo de ida por 3x2.