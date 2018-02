Duelo em Riachão termina em confusão entre André Lima e bandeira

Atacante afirmou que foi ofendido pelo bandeira Dijalma Silva Ferreira Júnior

O complemento da partida entre Vitória e Jacuipense, jogado na tarde desta quinta-feira (22), no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, terminou com mais uma confusão envolvendo o time rubro-negro. Após o apito final, com triunfo do Leão por 1x0, o atacante André Lima partiu para cima do trio de arbitragem.

O atacante alegou que foi ofendido pelo assistente Dijalma Silva Ferreira Júnior. Outros aletas do Vitória e membros da comissão técnica também protestaram. A polícia precisou entrar em campo para conter o princípio de tumulto. De acordo com o supervisor do clube, Mário Silva, em entrevista à rádio Sociedade, Dijalma teria chamado André Lima de "jogador de merda".

"Ele me disse que foi ofendido. 'Sai daqui, seu merda'. Ele tem testemunha. Eu estava lá em cima. Nós vamos apoiar o atleta. O atleta tem o direito de prestar uma queixa, porque foi ofendido. Ele quer registrar, e vamos apoiar o atleta", explicou Mário Silva.

Minutos depois, o atacante minimizou o ocorrido. "Não foi nada demais, o mais importante é que viemos aqui com o objetivo e cumprimos", disse André Lima.

O resultado em campo deixou o Vitória na segunda colocação do Campeonato Baiano, com 13 pontos. O próximo compromisso do Leão será domingo (25), contra o Jequié, na cidade de Jequié.