Dupla Ba-Vi está empatada em títulos baianos nesta década

Título no Barradão, hoje, vai desempatar disputa entre tricolores e rubro-negros

Faz muito tempo que a torcida não vê uma disputa estadual tão equilibrada entre Bahia e Vitória como a de agora. O título que será decidido neste domingo (8), às 16h, no Barradão, vai desempatar a hegemonia no Campeonato Baiano nesta década. Até esse momento, são três títulos para cada lado.

A única vez em que a hegemonia foi tão disputada assim, troféu a troféu, foi nos anos 1990. Graças ao título dividido de 1999, aquela década terminou com vantagem do Vitória, com seis títulos contra cinco do tricolor.

O rubro-negro venceu em 92, 95, 96, 97 e 2000. Já o tricolor obteve êxito em 91, 93, 94 e 98. Em 1999, ano marcado pela ida de cada time para um estádio após a ação do Itapagipe na Justiça Comum, o troféu inicialmente foi para o tricolor, o que empataria a disputa pela primeira vez. Até que, seis anos depois, a FBF declarou os dois rivais campeões.

Nesta década, o Esquadrão levantou o troféu em 2012, 2014 e 2015. Já o Leão ficou com o título em 2013, 2016 e 2017. O que equilibra a balança é o título do Bahia de Feira, em 2011, último do interior.

Até por causa desse equilíbrio, nenhum dos times sabe o que é comemorar um tricampeonato há algum tempo. Para o Vitória, são nove anos. A última vez foi em 2009, quando empatou em 2x2 com o Bahia no Barradão. No jogo de ida, havia vencido por 2x1 em Pituaçu.

Aquele foi o terceiro tricampeonato do rubro-negro na sua história. O primeiro foi entre 1995 e 97, este último conquistado em dois turnos sobre o Bahia no Barradão. E o segundo, entre 2002 e 2004, também finalizado sobre o maior rival em casa: 1x0 após 1x1 na Fonte Nova.

Curioso é que, nas duas últimas ocasiões em que levou o tri, o Vitória não parou por aí. Em 2005, chegou ao tetracampeonato inédito, sobre o tricolor, após empate em 0x0 no Barradão - e 2x2 no jogo de ida. E em 2010 alcançou de novo o tetra, com uma derrota para o Esquadrão em casa por 2x1. No jogo de ida, havia vencido por 1x0.

Já o Bahia teve um tricampeonato impedido em 2016, quando venceu o Vitória por 1x0 na Arena Fonte Nova, resultado insuficiente para reverter o 2x0 no Barradão.

A última vez que o Esquadrão engatou um tri foi entre 1986 e 1988. Naquela década, aliás, hegemonia tricolor: sete títulos contra três do Vitória. Antes, havia conseguido um tetra, entre 1981 e 84. No placar geral, o Bahia tem 46 títulos estaduais contra 29 do Vitória.