Dupla Ba-Vi está próxima de renovar contrato com a Caixa

Presidente rubro-negro, Ricardo David esteve em Brasília nesta terça

A dupla baiana está muito próxima de renovar o seu contrato de patrocínio-máster com a Caixa Econômica Federal para a temporada 2018. A assinatura do vínculo, em Brasília, deve ocorrer nas próximas semanas.

Segundo apurou o CORREIO, o presidente do Vitória, Ricardo David, esteve em reunião na capital federal nesta terça-feira (13), quando deixou encaminhada a renovação do vínculo. O rubro-negro foi o primeiro parceiro do banco na Bahia, desde 2013.

Para a diretoria do Bahia, que vinha mantendo negociações, também falta apenas a assinatura do contrato. O tricolor vem sendo patrocinado pela estatal desde 2016, quando conseguiu apresentar as CND (Certidões Negativas de Débito) exigidas pelo banco.

Com a negociação, a dupla Ba-Vi conseguiu manter o aporte do patrocínio, de R$ 6 milhões por ano para cada. A Caixa havia sinalizado no início desta temporada que diminuiria o número de times parceiros, e que poderia inclusive reduzir o valor do pagamento.

O CORREIO apurou ainda que os clubes receberão normalmente o valor retroativo do patrocínio, já que estão exibindo a marca da Caixa em suas camisas desde janeiro deste ano.