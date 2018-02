Dupla é presa em flagrante com dinheiro falso, armas e drogas em Ichu 

Ivaldo Conceição e Lucas Lima se assustaram com a presença da polícia

Dois homens foram presos na noite do último sábado (24) com R$ 200 em dinheiro falso, além de duas espingardas da marca Rossi calibre 28, duas trouxas de cocaína e dois pinos de embalagem utilizada para armazenar drogas. Ivaldo da Silva Conceição e Lucas de Jesus de Lima foram encontrados pela polícia no município de Ichu, a 185 km de Salvador, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste enquanto faziam rondas na região.

Homens portavam R$ 200 em dinheiro falso, duas espingardas e duas trouxas de cocaína. (Foto: Divulgação/ SSP)

“Ao notarmos que os suspeitos se assustaram com a presença da polícia, fizemos a abordagem”, contou o comandante de Cipe Nordeste, major Wellington Morais dos Santos. Com os suspeitos também foi encontrada uma moto Honda CBX 250 Twister, placa HZR 061. A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe, onde foram autuados em flagrante.