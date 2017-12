Dupla Rafa e Pipo Marques aposta em nova música para o Carnaval

Há duas semanas, Rafa e Pipo lançaram a música Sarrando, em parceria com o cantor Léo Santana

Os cantores Rafa e Pipo Marques foram a primeira atração do segundo dia do Festival Virada Salvador nesta sexta-feira (29). A dupla, que subiu ao palco da Arena Daniela Mercury pelo segundo ano consecutivo, exaltou o crescimento do evento. “O Brasil inteiro está com os olhos aqui neste festival. É o maior Réveillon do país. Se rolar outro convite, estaremos aqui todos os anos”, confessou Rafa em entrevista para a Prefeitura.

Enquanto se preparavam para a apresentação, os irmãos aproveitaram para falar da diversidade musical que o evento vem promovendo no cenário musical. “Desde os outros anos já tinha essa característica. O show ganhou magnitude. Por conta da visibilidade que o lugar tem, da capacidade de público. A miscigenação de ritmos é maravilhosa”, disse Pipo.

Há duas semanas, Rafa e Pipo lançaram a música Sarrando, em parceria com o cantor Léo Santana. O vídeo, gravado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, conta com a presença de modelos reais e dançarinos que curtem a trilha sonora entoada pelo trio. O clipe já soma dois milhões de visualizações no Youtube.

“Essa música vai acrescentar muito no Carnaval. Estaremos em dois dias bloco, com o Banana Coral na sexta e no sábado. É um bloco que vai para o oitavo ano e que é o maior bloco jovem da Bahia”, disse Rafa, informando que a dupla também se apresentará no Ceará e Piauí no período de folia.