Dupla sequestra motorista e é morta pela PM no Subúrbio de Salvador

Ao serem localizados, bandidos trocaram tiros com policiais; refém não ficou ferido

Picape roubada por assaltantes foi localizada por PMs (Foto: Divulgação/SSP)

Equipes da Polícia Militar resgataram o motorista de uma picape mantido refém por uma dupla de assaltantes que acabou morta, na noite deste sábado (24), após uma troca de tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima do sequestro relâmpago foi resgatada sem ferimentos, o carro roubado recuperado, e as armas em posse dos suspeitos apreendidas.

Os militares reforçavam o patrulhamento no bairro de Alto do Cabrito, onde ocorre neste final de semana a festa As Cabritas. Através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) foram informados do roubo de um veículo modelo Hilux, placa OZH-3622.

Nesse momento, equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) e da Operação Gêmeos foram acionadas e montaram um cerco nas principais saídas do bairro. O automóvel foi localizado e perseguido.

Na abordagem, já no bairro de Praia Grande, conforme a polícia, os dois criminosos reagiram e foram atingidos. Cristian Jordan Almeida da Silva, 27 anos, e Jean Félix Barbosa da Silva, 22, chegaram a ser socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibres 38. "Tenho que parabenizar a conduta de todos os militares envolvidos na ocorrência. Todo o procedimento feito com precisão. A polícia da Bahia é diferenciada", afirmou o comandante da Operação Gêmeos, major Gabriel Neto, em nota divulgada pela SSP.

"Graças ao nosso trabalho salvamos a vida de um senhor de 61 anos. Nosso lema é servir", comentou o comandante da 14ª CIPM (Lobato), major Ribeiro Paz.