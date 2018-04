Dupla Thaeme & Thiago lança CD encartado no CORREIO

Na próxima quarta-feira (25), jornal circula com 45 mil exemplares do CD As Mais Tocadas

Com mais de seis anos de estrada e mais 1 milhão de inscritos no YouTube, a dupla sertaneja paranaense Thaeme & Thiago lança o CD As Mais Tocadas no jornal CORREIO, na próxima quarta-feira (25). Ao todo, serão encartados 45 mil exemplares do álbum que reúne os sucessos da dupla que tem dado o que falar.

Por apenas R$ 1,50, o leitor garante o jornal e o CD composto por 17 músicas. Entre elas, estão Fica Louca, com participação de Gusttavo Lima, Cê Gama, que conta com a voz de Lucas Lucco, Coração Apertado, Bem Feito e O Que Acontece na Balada.

As Mais Tocadas é o sétimo CD lançado pelo CORREIO neste ano. Num total de 200.156 mil álbuns encartados, entre CDs e DVDs, já foram lançados artistas como Parangolé, Tierry, Alcymar Monteiro e Adelmario Coelho, em 2018. Ainda este ano, o leitor vai conferir novidades de artistas como Del Feliz e Cris Mel.

Trajetória

Impulsionada por Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, a dupla Thaeme e Thiago está na estrada há mais de seis anos, com 3 DVDs, 5 CDs, um EP e um álbum digital lançados. Com uma média de 18 shows ao mês, a dupla mistura momentos românticos e intimistas nas apresentações que contam com cenário grandioso.