DuShon Monique, atriz de 'Chicago Fire', morre aos 49 anos

O produtor de Chicago Fire, Dick Wolf, emitiu um comunicado sobre sua morte

A atriz DuShon Monique Brown, 49, conhecida por seu trabalho em séries de TV como Prison Break e Chicago Fire, morreu nesta sexta-feira, 23.



De acordo com o site TMZ, ela teria passado mal quando estava em sua casa pela manhã, e sua família chamou a emergência. Ela foi levada para o hospital, onde morreu por volta do meio-dia, aparentemente por conta de uma parada cardíaca.



Fontes do site ainda indicaram que a atriz teria ido a um hospital em Chicago há alguns dias por conta de dores no peito, sendo liberada após alguns exames.



O produtor de Chicago Fire, Dick Wolf, emitiu um comunicado sobre sua morte: "A família Chicago Fire está devastada por perder um dos seus. Nossos pensamentos e orações estão com a família de DuShon e vamos todos sentir sua falta".



DuShon vivia a personagem Connie em Chicago Fire desde o início da série, em 2012.