Tricolor venceu jogos de ida e de volta e garantiu 47º título de Baianão

O Bahia podia até empatar, mas venceu o rival Vitória por 1 a 0 no Barradão neste domingo (8) e se sagrou campeão baiano, com gol do volante Elton. Este é o 47º título de Campeonato Baiano do tricolor, que é o maior campeão do estado. Veja abaixo fotos da partida e da festa do Bahia depois do apito final.

Veja abaixo fotos da festa tricolor e do jogo:





Vinicius e Anderson levantam a taça do Baiano (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Vinicius celebra com Edigar Junior. Ambos marcaram no jogo de ida (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Time tricolor posa após ser campeão (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Edigar Junio fatura mais um título com o Bahia (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Festa do tricolor no estádio do rival (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Hora de soltar o grito: É campeão! (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Capitão Tiago levanta a taça do Baianão (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Gregore e Kayke comemoram - o último, machucado, não jogou (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Teve direito a 'volta olímpica' no estádio do rival (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Risada solta entre os jogadores campeões (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) Primeiro tempo da partida terminou sem gols no Barradão (Foto: Betto Jr/CORREIO) Elton foi o homem gol de hoje (Foto: Betto Jr/CORREIO) Leão teve chances de marcar, mas não conseguiu ser efetivo (Foto: Betto Jr/CORREIO) Jogo foi bastante disputado entre os rivais (Foto: Betto Jr/CORREIO) Sem torcida no estádio, jogadores celebram gol de Elton entre eles mesmos (Foto: Betto Jr/CORREIO)