É o momento de investir em ações?

Por Edísio Freire

Como entrar no mercado de ações? Mauro Lima

Olá Mauro. O Mercado Financeiro possui milhares de alternativas de investimento, tanto na renda fixa quanto na renda variável. O Mercado de Ações concentra a movimentação de compra e venda de papeis das empresas de capital aberto que coloca parte do seu capital à venda com o objetivo de obter mais recursos financeiros, em troca, paga dividendo por esses papeis, além é claro, da própria valorização que vai aumentar o valor das Ações. Para atuar nesse Mercado é preciso estar credenciado a uma instituição financeira, uma corretora por exemplo, para fazer a compra e venda dos Ativos, porque você não irá conseguir comprar diretamente da empresa, precisa de um intermediário financeiro. Como se trata de um mercado muito volátil, que envolve risco, recomendo que estude sobre o assunto e tenha a ajuda de um especialista, isso vai lhe dar mais segurança e potencializar seus ganhos com um bom controle do risco.





Edisio, eu tenho lido muita coisa que diz que a economia está dando sinais de retomada. Mas afinal, o país já saiu da crise mesmo? Marcos Oliveira

Olá Marcos. De fato, muitas noticias são veiculadas em relação à recuperação da economia, e muitas delas com viés tendencioso, por isso é importante ficar atento ao que é realmente verdade. Estamos passando pela pior crise da história, já se vão três anos de grande estagnação econômica, sendo dois deles mergulhados numa forte recessão, com altos índices de desemprego, juros altos, inflação alta, PIB negativo, enfim, indicadores totalmente desfavoráveis ao crescimento econômico. A partir do segundo semestre de 2017, após algumas medidas econômicas, como a redução da taxa básica de juros, corte nos gastos públicos, e alguns desfechos políticos, a confiança na economia foi se reestabelecendo, mas ainda muito tímida. Essas ações motivaram empresas a investir na economia real e alavancarem seus projetos, o que vem gerando emprego e renda, consequentemente o aumento da circulação de moeda na economia, assim, o fluxo circular de renda começa a se equilibrar e o cenário econômico a apresentar melhoras. É importante destacar que o sentimento de melhora pela sociedade é muito lento, basta observar os preços dos combustíveis, as taxas de juros cobradas para o consumidor final, dentre outras coisas, mas o País está caminhando para sair da crise, é um processo lento mas possível.



Vale a pena contratar no banco um plano de previdência privada? Aline Santos

Olá Aline. O planejamento para aposentadoria deve ser tema constante no ambiente familiar, sempre com o olhar para as necessidades básicas de uma família e o comprometimento com o esforço que precisa ser feito para que no futuro possam ter uma vida financeira equilibrada. Quanto mais cedo começar esse planejamento, mais confortável será toda trajetória até o objetivo principal. A Previdência Privada é apenas mais um produto financeiro com características de longo prazo, mas não é o único, existem opções no mercado que tem rentabilidade melhor que alguns fundos de Previdência. O que recomendo é a realização de um Planejamento Financeiro familiar para definir os projetos e o padrão de vida que gostariam de ter na aposentadoria. Feito isso, é buscar os produtos certos, seja uma Previdência ou Fundo de Investimento, o importante é que ele traga rentabilidade suficiente para o alcance a meta. Normalmente os bancos oferecem produtos com menor rentabilidade do que as corretoras, por isso é importante pesquisar com cuidado. Ao analisar a contratação de um fundo de previdência, observe a remuneração, taxas de carregamento, o tipo, se VGBL ou PGBL, está última só é recomendada para planejamento tributário, assim, evitará contratar produtos que tenham um retorno líquido muito baixo.



O consórcio é uma boa opção para quem quer trocar um carro fugir no custo alto do financiamento? José Mário

Olá José Mario. O consórcio é sim uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais, no que se refere ao pagamento de juros, mas é importante observar as vantagens e desvantagens do consórcio. De fato, o custo financeiro é menor, mas se você tiver um valor para dar como lance objetivando a contemplação no horizonte de seis meses, no máximo um ano. Ficar no consórcio até o final não é financeiramente bom, porque o valor do bem vai valorizar, as parcelas do consorcio vão aumentar e em alguns casos o valor da carta não acompanha essa evolução. Se nesse caso você tivesse aplicado os valores das parcelas do consórcio, teria um patrimônio maior no final do processo. Um outro ponto a observar é que, terá que pagar as parcelas do consórcio antes de receber o bem, mesmo que por poucos meses, portanto esteja preparado para isso. Uma outra dica é escolher um Consórcio confiável e estar sem restrições no CPF, porque isso irá impedir o recebimento da carta quando contemplado. Mas se tiver um valor para dar entrada em um financiamento, vale a pena esperar um pouco e usar esse recurso para dar o lance no consórcio, isso irá livrar você do pagamento maior de encargos financeiros.