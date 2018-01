Programa da Bahia FM tem apresentação de Nanny Moreno

A banda É o Tchan abre nesta quinta-feira (4) a nova temporada de edições especias do programa Fuzuê, da Bahia FM (88.7), com transmissão ao vivo das 12h às 13h. Neste ano, o Fuzuê vai ser realizado na Estação da Lapa, com apresentação de Nanny Moreno. O programa será transmitido pelo Facebook do iBahia. Para ficar na plateia do programa, basta comparecer à Estação da Lapa.