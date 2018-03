Ê saudade! Banda Jammil faz foliões se emocionarem no CarnAustrália

Grupo baiano se apresentou para multidão em Brisbane

Eram exatamente 18h27 deste sábado (10), 5h27 no Brasil, quando a banda Jammil, comandada pelo vocalista Levi Lima, subiu ao palco do Brisbane Showgrounds para comandar o primeiro CarnAustrália, em Brisbane, no distante país da Oceania. Aos primeiros acordes de Praieiro, seguidos de Colorir Papel, o público já entrou no clima e transformou o local num verdadeiro circuito do Carnaval de Salvador, com direito a um pequeno trio e todos os foliões de abadá.

Durante duas horas e 40 minutos, sem parar, a banda emendou hits que fazem parte do repertório mesmo antes da chegada de Levi Lima, substituto de Tuca Fernandes, primeiro vocalista da banda. Assim, canções como Milla, Ê Saudade, É Verão e Celebrar se juntaram a outros sucessos da axé music, como We are Carnaval e Eva cantada em dueto com Eder, vocalista da banda local Terremoto. Nem a chuva que insistia em cair apagou o entusiasmo da moçada.

Jammil faz foliões se emocionarem no CarnAustrália (Foto: Gabriel Carvalho/Divulgação)

Os baianos Igor Pontes e Diego Farias, que moram em Sidney, voaram até Brisbane para matar a saudade do Carnaval de Salvador. Eles não esconderam a felicidade com o evento.

“Estamos emocionados e arrepiados. Nunca tivemos uma festa assim com um artista da axé desse nível. É muita emoção”, diziam.

Os organizadores do CarnAustrália, Danilo Pedreira e Gustavo Andrade, se abraçaram e comemoraram a vitoriosa empreitada que, segundo eles, “reuniu o maior público em shows de música brasileira na cidade”.

O clima de saudosismo era tanto que tinha folião fantasiado de Gandhy e torcedores do Esporte Clube Bahia com a bandeira do clube.

Levi comanda a folia baiana em terras australianas (Foto: Gabriel Carvalho/Divulgação)

Outro que também fez questão de enaltecer a iniciativa foi Levi Lima. Antes de encarar a multidão, ele falou com a reportagem do CORREIO sobre a importância do CarnAustrália para a Bahia. “Enaltece nossa cultura e mostra as coisas boas que temos”.

E diante de tanto carinho - recebeu muitos fãs para uma sessão de autógrafos antes e depois da apresentação -, Levi foi taxativo: "A música baiana é a melhor trilha sonora para qualquer tipo de festa”.

Torcedor australiano do Bahia também compareceu, com bandeira e tudo (Foto: Gabriel Carvalho/Divulgação)

Com o sucesso superando as expectativas, os organizadores Danilo e Gustavo já estão planejando 2019, e sonham alto em 2020, com os 35 anos da axé music. "O desejo é apostar todas as fichas em Ivete Sangalo", avisaram.

O jornalista viajou à Austrália a convite da produção do evento.