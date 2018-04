'É um momento de reflexão', diz Léo após segunda derrota seguida

Para o lateral, sinal de alerta foi ligado após o Bahia perder para o Inter no Beira Rio

A derrota por 2x0 para o Internacional, neste domingo (15), no estádio do Beira Rio, pela primeira rodada do Brasileirão ligou o sinal de alerta no Fazendão. Foi a segundo revés seguido sofrido pelo Bahia depois de conquistar o Campeonato Baiano - antes o time caiu diante do Blooming, por 1x0, na Copa Sul-Americana.

Na manhã desta segunda-feira (16), o elenco tricolor desembarcou em Salvador e o lateral-esquerdo Léo afirmou que o momento é de reflexão para acertar os detalhes e recolocar o time no caminho dos triunfos.

"Difícil, né? Quando você perde uma partida, tem que refletir mais. Ontem à noite estava refletindo muito, acredito que meus companheiros também. Tentar virar a chave. Tem que chegar no sábado, contra o Santos, e procurar ganhar o jogo", disse Léo.

Por falar em Santos, o tricolor terá uma semana inteira para ajustar o time antes do duelo contra os paulistas, no sábado (21), às 16h, na Fonte Nova. Será o primeiro da série de dois jogos que o Bahia terá em casa no Brasileirão - na sequência o Esquadrão recebe o Atlético-PR, no dia 29 de abril. Por isso, Léo afirma que o time tem a obrigação de somar os seis pontos e se recuperar no torneio.

"Acho que a gente tem que se cobrar para vencer. São grandes equipes, mas o Bahia também é grande. Tem que entrar para ganhar, sempre com o pensamento de trazer esse triunfo pra torcida e pra gente", continuou o lateral.

O elenco do Bahia ganha folga nesta terça-feira (17) e volta aos trabalhos na quarta-feira (18), quando o técnico Guto Ferreira começa a esboçar o time que inicia o duelo contra o Santos.