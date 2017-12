'É um sonho jogar com um cara como o Fred', diz David

Em entrevista ao CORREIO, atacante do Vitória confirma ida para o Cruzeiro em 2018

Da Toca do Leão para a Toca da Raposa. David vai mudar de casa em 2018. Revelado nas divisões de base do Vitória, o atacante, 22 anos, defenderá as cores do Cruzeiro no próximo ano e já se imagina em campo ao lado de um dos maiores goleadores do futebol brasileiro.

“É um sonho jogar com um cara como o Fred. Já me imaginei jogando com ele. Sempre vi ele pela televisão e agora vou poder jogar ao lado dele”, vibrou David durante entrevista exclusiva ao CORREIO. A equipe mineira anunciou o acerto com Fred, 34 anos, no último sábado (23).

Vitória e Cruzeiro já acertaram as bases da venda de David e a assinatura do contrato depende apenas de ajustes. “Só tá faltando conversar com o presidente do Vitória (Ricardo David) para acertar alguns detalhes”, informou o empresário do atleta, André Cury. O Vitória confirma a negociação, mas a diretoria só irá se pronunciar oficialmente após assinar os papéis.

O contrato de David com o Cruzeiro terá duração de cinco anos. O clube mineiro pagará R$ 10 milhões por 70% dos direitos econômicos do atacante. O Vitória permanecerá com 23% e os outros 7% são de investidores.

“Tô me sentindo bastante valorizado. Nesse segundo turno, vi o quanto eu era importante para o Vitória e o quanto eu era valorizado. Apesar de já estar há três anos no profissional, é como se minha carreira estivesse começando agora”, afirmou David.



De férias em Manguinhos, no Espírito Santo, o jogador está matando a saudade da mãe Shirley e tentando driblar a ansiedade. Não vê a hora de se apresentar na Toca da Raposa. “O Cruzeiro é um time de muita qualidade, está sempre chegando nas finais e tem a Libertadores, que é um sonho para qualquer jogador. Não vejo a hora de jogar”, confessou o atacante.

Nascido na cidade de Vitória, David começou na base do Rio Branco-ES e chegou à Toca do Leão dez dias antes de completar 18 anos. Defendeu a base rubro-negra por dois anos e se profissionalizou na Copa do Nordeste de 2015.

POTENCIAL

Lançado pelo então técnico interino Carlos Amadeu, ele fez sua primeira partida com a camisa rubro-negra principal em 19 de março daquele ano, quando entrou durante o triunfo por 2x0 contra o Confiança-SE. Não se firmou no time, mas voltou a ser utilizado na Série B por Wesley Carvalho e posteriormente por Vagner Mancini. David comemorou o acesso à Série A após entrar em campo 24 vezes, oito delas como titular, e marcar dois gols.

Em 2016, o atacante registrou menos jogos. Marcou três gols e fez 22 partidas, 17 delas no Brasileirão. Apesar de só ter começado em campo quatro vezes na Série A, o atacante mostrou seu potencial e foi aproveitado nas últimas sete rodadas. Era um aperitivo do que estava por vir.

Esse ano, David não economizou e o futebol que exibiu em campo rendeu a ele o novo contrato com o Cruzeiro. Foram 63 jogos, 51 deles como titular e 11 gols. “Tô feliz demais pelo campeonato que eu fiz, pelo ano maravilhoso, por atingir minhas metas e por conseguir algo melhor na minha carreira. Tive oportunidade e aproveitei”.