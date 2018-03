Ediene Lousado vai chefiar Ministério Público por mais dois anos

Procuradora foi 2ª mais votada em lista tríplice, mas foi a opção do governador

O governador Rui Costa escolheu a promotora Ediene Santos Lousado, 50 anos, para seguir chefiando o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). A procuradora-geral de Justiça foi reconduzida ao cargo e seguirá no comando do órgão no biênio 2018/2020.

Ediene foi a segunda mais votada (266 votos) na eleição realizada entre procuradores e promotores de Justiça do estado ocorrida no dia 19 de fevereiro, na sede do MP-BA, no CAB, em Salvador.

Ela disputava o cargo com os promotores de Justiça Pedro Maia, que teve 292 votos, e Alexandre Cruz, que alcançou 233 votos. No total, 516 votos foram computados.

Pioneira

Ediene foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Em 2016 ela também foi a segunda mais votada, com apenas sete votos de diferença, para compor a lista tríplice escolhida pelos membros do MP-BA. Na época, ela substituiu o promotor de Justiça Márcio Fahel.

Natural de Santa Terezinha, no Centro Norte baiano, Ediene ingressou no Ministério Público em 1993. Atuou nas promotorias de Justiça de Bom Jesus da Lapa, Itiúba, Caravelas, Ilhéus e Barreiras. Foi promovida para Salvador em 2009, onde atuou na Vara de Tóxicos. Coordenou a Promotoria de Justiça Regional de Barreiras, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Crimonosas (Gaeco) e foi secretária-geral do MP-BA. Agora, vai exercer o cargo de procuradora-geral de Justiça em seu segundo mandato.