Edigar Junio exalta vantagem e projeta clássico no Barradão

Triunfo por 2x1 deixa o tricolor a um empate do título estadual

Apesar da sensação para alguns de que dava para fazer um placar mais elástico no clássico contra o Vitória, neste domingo (1º), na Fonte Nova, jogadores do Bahia e o técnico Guto Ferreira valorizaram bastante o triunfo por 2x1 e a reversão da vantagem, que agora é do Bahia, de jogar pelo empate no Barradão para ficar com o título, domingo (8).

“Independentemente se a gente poderia ter mais uma vantagem ou não, a gente está um passo à frente. Mas não podemos nos apoiar nisso. Tem que ir lá e, com todo respeito, buscar o triunfo. Independentemente do local, a gente vai pra lá para brigar pelo triunfo e o título”, avisa o atacante Edigar Junio, autor de mais um gol em Ba-Vi.

O camisa 11, que completou 100 jogos pelo clube na quinta-feira passada, contra o Botafogo-PB, exaltou a fase que está vivendo. “É um momento especial para mim aqui no Bahia, a torcida cada vez mais me abraçando. Estou muito feliz pelo momento, só tenho a agradecer pelo que estou vivendo. Quero crescer mais, quero que o Bahia cresça e, se depender de mim, vou botar o Bahia sempre lá em cima”.