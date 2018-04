Edigar Junio: 'Ser campeão em cima do rival é sempre especial'

Mesmo com vantagem, atacante garante que tricolor vai ao Barradão para vencer

Um clássico, por si só, tem ingredientes suficientes para tornar uma partida de futebol ainda mais especial. E quando se trata de uma decisão que possibilita conquistar o título em cima do maior rival, na casa dele? No domingo (8), às 16h, no Barradão, o torcedor tricolor, mesmo que de longe, já que não estará presente por causa da torcida única, poderá ter esses desejos realizados. Basta o Bahia não perder do Vitória para ser campeão baiano.

Dar a volta olímpica no estádio rubro-negro seria uma cena que se repetiria pela terceira vez apenas. As outras duas foram no título baiano de 1998 e na conquista da Copa do Nordeste de 2002.

"Já ouvi por alto algumas pessoas (sobre os títulos do tricolor no Barradão). Independente do lugar, ser campeão em cima do rival é sempre especial. Se for na casa deles, melhor ainda, porque vai estar com a torcida toda deles", projeta o atacante Edigar Junio.

Outra coincidência positiva para os tricolores é que, nas duas vezes, o Bahia reverteu a vantagem que inicialmente era do Vitória. Em 1998, o tricolor venceu o jogo de ida por 2x0 e perdeu a volta por 1x0. Em 2002, triunfo na Fonte Nova por 3x1 e depois empate por 2x2 no Barradão para ficar com o título.

Este ano, como venceu o jogo de ida na Fonte Nova por 2x1, o Bahia pode empatar na casa do adversário. Jogar pelo regulamento, no entanto, não está nos planos de Edigar Junio, que garante que a equipe vai entrar em campo buscando outro triunfo. "A gente tem que jogar para ganhar. Sabemos que temos a vantagem, mas vamos buscar o triunfo. Todas as vezes que a gente jogou contra eles, sempre jogou para frente, buscando vencer e não vai ser diferente dessa vez. Vamos buscar o triunfo para sair campeões", afirmou.