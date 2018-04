Edital de reforma da Av. Sete será lançado na próxima semana

Praça Castro Alves também será requalificada

Uma das avenidas mais antigas de Salvador vai passar por uma reforma nos próximos meses. O edital de licitação para contratação da empresa que fará a requalificação da Avenida Sete de Setembro e da Praça Castro será lançado na próxima semana pela prefeitura. As obras estão previstas para começar no segundo semestre deste ano.

Segundo o titular da Secretaria de Cultura, Cláudio Tinoco, depois que o edital for lançado o processo de licitação deve durar cerca de três meses. Em seguida, será definida a empresa vencedora e assinada a ordem de serviço. A obra será realizada em etapas, e a estimativa é de que seja concluída em até 14 meses.

"É uma iniaciativa que vai trazer um grande desafio. É uma obra complexa que vai ter estudo arqueológico, que vai intervir em um corredor que é de vital importância da mobilidade, mas também de uma atividade importantíssima que é o comércio de rua da cidade", afirmou.

Secretário (primeiro à esq.) durante evento nesta sexta (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O investimento será de R$ 19,5 milhões, com 50% dos recursos da prefeitura e os outros 50% através de empréstimo pelo Banco de Financiamento Interamericano (BID). O secretário disse também que a Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) também foi ouvida na construção do projeto. Entre as mudanças previstas, está o alargamento das calçadas.

O secretário comentou sobre o edital durante o anúncio da festa que vai encerra as celebrações pelos 469 anos de Salvador, na manhã desta sexta-feira (13). A cantora Ivete Sangalo vai arrastar uma multidão entre o Clube Espanhol, em Ondina, e o Farol da Barra, no dia 29 de abril. A concentração será na região do Morro do Gato, a partir das 17h30.

No segundo semestre de 2018 serão lançados outros dois editais, um deles para a construção do Museu de Historia de Salvador, que será o novo arquivo público da cidade, e o outro para a requalificação da orla entre os bairros de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga.