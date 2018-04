Edital Viva Cultura destinará R$ 5,7 milhões para projeto de várias áreas

Programa da Fundação Gregório de Mattos segue com inscrições abertas até 31 de outubro

A Fundação Gregório de Mattos publicou nesta quarta (4) o Edital de Chamamento Público Viva Cultura 2018 para concessão de incentivos fiscais a projetos artísticos e culturais realizados em Salvador. Serão destinados R$5,7 milhões, em renúncia fiscal, para propostas no valor máximo de R$500 mil em todas as áreas culturais. As inscrições seguem até dia 31 de outubro ou enquanto houver recursos disponíveis, através do site www.vivacultura.salvador.ba.gov.br, onde o edital completo pode ser consultado.

Podem ser contemplados projetos de áreas como Artesanato, Arte de rua, Artes visuais, Audiovisual, Bibliotecas, Circo, Cultura digital, Cultura popular, Culturas identitárias, Dança, Design, Espaços culturais, Festivais de Artes e Cultura, Fotografia, Gastronomia, Hip-hop, Literatura, Moda, Museus, Música, Patrimônio, Arquivo e Teatro.

Cada proponente pode inscrever até duas propostas, mas só poderá ser contemplado em uma delas. Só serão habilitados projetos apresentados com antecedência de, pelo menos, 90 dias da data prevista para o início de sua pré-produção. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes em Salvador há pelo menos dois anos e que desenvolvam atividades culturais por igual período, no mínimo; Microempreendedores Individuais (MEI) certificados para atividades do campo da Cultura; e instituições privadas com e sem fins lucrativos, de finalidade cultural e que tenham atuação há, no mínimo, dois anos.

Após habilitados, os projetos serão encaminhados para avaliação de pareceristas credenciados. Posteriormente passarão pelas fases de análise, validação dos pareceres e aprovação pela Comissão de Avaliação de Projetos Culturais.

Os recursos do programa Viva Cultura podem ser destinados à promoção de diversos tipos de ações, tais como pesquisa ou edição de obras, produção de atividades artístico-culturais, campanhas de difusão, preservação e utilização de bens culturais, concessão de prêmios de mérito cultural, dinamização de espaços, apoio a grupos artísticos, apoio a projetos plurianuais de instituições culturais, dentre outros.

Na análise e avaliação dos projetos, serão observados aspectos como interesse público, mérito técnico e conceitual, contribuição para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura, viabilidade de execução e razoabilidade orçamentária, abrangência territorial, estímulo à diversidade, sustentabilidade e perspectiva de continuidade.