Edredom no BBB18: Clima esquenta entre Jessica e Kaysar

Brothers ficaram sozinhos no Bangalô do Líder e trocaram carícias nessa manhã

Após a formação do paredão, o clima esquentou no BBB18 no início da manhã desta segunda-feira (2). No bangalô do líder, Jessica e Kaysar estão trocando carinhos desde a madrugada, e o clima só esquenta. A sister chegou a gemer após as investidas do brother.

Eles estão embaixo do edredom, e o sírio tenta, a todo custo, beijar a sister na boca. Mas, por enquanto, foram apenas beijos nas orelhas e bochechas. Em alguns momentos, os dois chegaram a ficar com o rosto bem próximo.

O sírio chegou a fazer uma proposta inusitada para a personal. "Posso beijar todas as pintinhas do seu corpo?", disse. Ela não respondeu.

Após a troca de carinhos, Jessica disse que os dois estão muito carentes. "A gente chegou ao extremo da carência", fala a personal. O garçom concorda e diz: "Eu já sou uma pessoa louca de carência. Eu gosto de fazer carinho."

Apesar do clima de intimidade que vem se desenrolando ao longo da semana, a sister tenta se esquivar de Kaysar. Ela disse que sente vergonha por estar em rede nacional, e disse também que não sabe se ainda tem alguém esperando por ela fora da casa.

"Tenho alguém lá fora que eu gosto muito que eu não sei se ele está me esperando. E eu tenho vergonha", justificou.

Relacionamentos

Antes de entrar no confinamento, a personal sister tinha um affair, mas o empresário acabou desistindo da relação depois da intimidade da sister com o ex-BBB Lucas. Eles também trocavam carinhos na casa e ficaram embaixo do edredom algumas vezes. Em um dos momentos, internautas afirmaram que o brother masturbou a sister.

Kaysar também teve um relacionamento com Patrícia dentro da casa, que foi eliminada há algumas semanas. Nos últimos dias, a ex-BBB disse que sentia ciúmes da aproximação dos confinados, mas que ia esperar pelo sírio para que pudessem conversar.

Repercussão

Nas redes sociais, o envolvimento de Jessica e Kaysar foi parar nos trend topics do Twitter. Internautas torcem pelo casal, mas outros afirmam que a aproximação é apenas estratégia para o jogo.

Segunda prova de resistência da Jéssica essa semana hahah pic.twitter.com/KkxMhN4W4z — Patrícia (@PatsyBrito) 2 de abril de 2018

A Jéssica está chamando os Deuses todos pra ajudar ela

Hahahaha sírio do céu q pegada #BBB #BBB18️ — D I N H A ???? (@kaysandonopau) 2 de abril de 2018

GENTEEEE... Olha pra Kaysar e Jessica. Essa menina acha msm o q namorado ainda ta esperando por ela? Que mulher hipócrita do caralho. #BBB18 — Taylor ????????⚡️????????+❤️=???? (@Cereja_Pretend) 2 de abril de 2018