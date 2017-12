Edson Gomes faz show em janeiro na Concha Acústica

Além dele, a banda OQuadro e o DJ Branco se apresentam no projeto MPB Petrobras

No auge dos seus 35 anos de carreira e incontáveis sucessos no currículo, Edson Gomes será a atração do Projeto MPB Petrobras próximo dia 28 de janeiro na Concha Acústica do TCA. Considerado o maior nome do reggae brasileiro, o cantor e compositor levará ao legendário espaço de shows as canções que marcaram sua carreira em um resgate histórico e memorável.

A noite contará ainda com show de abertura da banda baiana OQuadro e intervenção musical de DJ Branco, em parceria com o projeto Janela Baiana, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e já estão à venda na bilheteria do TCA e no site ingressorapido.com.br

Serviço

O QUÊ: Projeto MPB Petrobras I Show: Edson Gomes, OQuadro e Dj Branco

ONDE: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador - BA, 40080-121)

QUANDO: 28 de janeiro (domingo), às 18h

QUANTO: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Locais de venda: Bilheteria do TCA e no site ingressorapido.com.br