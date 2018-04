Eduarda Brasil, do time de Simone & Simária, vence The Voice Kids 2018

Cantora da Paraíba teve 40% dos votos da final

E o forró venceu! Com um vozeirão de arrepiar, a cantora paraibana Eduarda Brasil venceu a edição 2018 do programa The Voice Kids na tarde desde domingo (08). Nascida em Cajazeiras, na Paraíba, a adolescente, hoje com 15 anos, começou a cantar aos 5, influenciada pelo pai e pela tia, que tocam forró. Aos 12, decidiu se apresentar com a família, mesma época em que venceu seu primeiro festival. No reality, teve todas as cadeiras viradas e escolheu o time das coleguinhas Simone & Simaria - que estreiaram como técnicas já com o título. Eduarda teve 40% dos votos do público.

Ela disputou a preferência do público com Neto Junqueira (time Claudia Leite), Mariah Yohana, e Talita Cipriano (ambas do time Carlinhos Brown).

Eduarda era do time Simone & Simária

Foto: Gshow

Eduarda escolheu a música "Forró do Xenhenhem", de Elba Ramalho, para se apresentar nas audições às cegas. Todos os técnicos viraram suas cadeiras para ela e a paraibana escolheu ficar no time de Simone & Simaria. Ao se sagrar campeã, ela repetiu a canção.

Na fase das Batalhas, Eduarda enfrentou Rayane Lima e Victória Andrade. As meninas cantaram a música "126 cabides", hit de suas técnicas, Simone & Simaria. As Coleguinhas escolheram Eduarda para seguir na disputa, enquanto Rayane e Victória deixaram a competição.

Eduarda Brasil disputou uma vaga com Augusto Michel, Felipe Gaspar e Jennifer Campos. A paraibana fez bonito com "Baião", sucesso de Gonzagão.

Na segunda etapa de Shows ao Vivo, Eduarda cantou "Isso Aqui Tá Bom Demais", canção que ficou famosa na voz de Dominguinhos. Ela foi a escolhida pelo público e seguiu na competição.



Eduarda Brasil trouxe um clássico do forró, "Feira de Mangaio", imortalizado na voz de Clara Nunes, para brigar por uma vaga na final do programa.