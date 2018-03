Educação está entre as principais despesas das famílias do Nordeste

Deslocamento até a escola também entra nas despesas dos brasileiros

Você já parou para calcular todos os seus gastos mensais? A educação faz parte deles? Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos (2017), o brasileiro é o que mais se preocupa com a educação e considera a escola o melhor investimento na vida dos filhos.

A educação está entre as principais preocupações das famílias brasileiras e, nos últimos dez anos, houve um aumento nos gastos com educação básica, isto é, ensino fundamental e médio. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que as famílias da região Nordeste são as únicas que concentram a maior parte de suas despesas com educação no nível básico de ensino.

O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.268 em 2017, segundo levantamento feito com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares pelo total dos moradores. Segundo a pesquisa realizada pela Pnad Contínua a renda domiciliar per capta mais alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 2.548 – mais que o dobro da média nacional, enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 597 – menos da metade da média nacional.

Na família da estudante de Farmácia Bruna Caires, a renda familiar per capita é de R$ 636 –abaixo da média nacional e também da média do rendimento domiciliar per capita por estado, já que a média da Bahia em 2017 foi de R$862. “Somos três, sendo que apenas meu pai trabalha. Eu e meu irmão ainda estudamos. Então, o gasto com a educação acaba sendo bem grande. Além das despesas com a mensalidade escolar, nós gastamos muito com transporte. É um pouco difícil ter que se manter com tão pouco, mas a gente consegue viver bem se programando mensalmente”, explica a estudante da Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC.

Educa Mais Brasil

O que é a PNAD Contínua?

PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar que, a cada trimestre, levanta informações socioeconômicas em mais de 211 mil domicílios, distribuídos em cerca de 3.500 municípios do país.