El Chapo promete que não vai matar jurados de seu julgamento

Traficante mexicano pede retirada da segurança especial do júri em Nova York

Um dos mais famosos traficantes de droga do mundo, preso há dois anos, Joaquín "El Chapo" Guzmán "prometeu" que não vai matar nenhum jurado escalado para seu julgamento, que acontecerá em setembro. Com isso, a defesa do criminoso entrou com um pedido na Corte Federal do Brookling argumentando que não é necessário manter o júri anônimo e nem com escolta armada, como pedem os promotores do caso, segundo o "NY Post".

Segundo os advogados do ex-líder do cartel de Sinaloa, extraditado do México para os Estados Unidos, o esquema especial de segurança para o júri "envia a mensagem a cada jurado de que ele ou ela precisam ser protegidos" de eventuais investidas criminosas de El Chapo. "Desta forma, os membros podem inferir que Sr. Guzmán é perigoso e culpado", alegou o defensor Eduardo Balarezo.

Os promotores solicitaram ao juiz federal Brian Cogan a escalação de um júri anônimo para o julgamento, adiado de abril para setembro. As medidas de segurança seriam necessárias, segundo eles, dado o histórico de violência e os relatos de que o mexicano já atentara contra testemunhas no passado.

No pedido das autoridades de acusação, os jurados ficariam reclusos em um local de segurança e andariam com escolta armada até a divulgação da sentença. Em setembro, El Chapo sentará no banco dos réus para responder a uma série de acusações, que incluem seus estabelecimentos criminais e seu papel no tráfico internacional de drogas.

Na visão de Balarezo, porém, os promotores calcam o pedido em "meras alegações" sobre o comportamento violento do narcotraficante. A acusação, segundo a defesa, se baseia em "suspeitas declarações de cooperadores que tentavam reduzir suas sentenças" a partir da colaboração com a Justiça.

Balarezo sugeriu a Cogan, que ainda avaliará a moção, manter o nome dos jurados em sigilo apenas para o réu e proibir a imprensa de publicar as identidades. A informação é do site O Globo.