'Ela desvia pensão' is the new 'a minha ex é maluca'

Flavia é produtora e mãe de Leo

Desigualdade social no Brasil? Guerra na Síria? Extinção do rinoceronte-branco do norte? Não. O maior motivo de indignação de pais "separados" se chama "ter que pagar pensão". Ou "alimentos", nome técnico que detesto justamente por reforçar a ideia (para os mais ignorantes) de que criança só precisa comer.

Tenho uma amiga advogada que é casada com um juiz. Ambos, especialistas em direito de família. Outro dia, o assunto foi esse: juízes já estão cansados de receber paizinhos choramingando e acusando as mães dos filhos:"ela vive com meu dinheiro". Seja o valor 20% do salário mínimo ou dezenas de milhares de reais por mês. Como podemos ver, nessa causa específica, homens pobres, "remediados" e ricos sempre se deram as mãos.

Conheço poucos que lidam dignamente com o pagamento do valor estipulado na justiça (normalmente, precisam da força da lei), como "a parte que lhe cabe" no custeio da vida dos filhos. Tem sempre um ruidozinho, um praguejar, uma acusação, um atraso ali e outro aqui, uma necessidade de a mãe lembrar a data e tal. Isso, no mínimo. De vez em quando são presos por, simplesmente, decidirem que não vão pagar.

Seja qual for o assunto da conversa, uma hora rola o "você paga suas contas com a pensão das crianças", na boca dos mais canalhas. Por causa disso, já vi mulher se lascar bancando filho sozinha e o pai diboas. Exatamente o que ele pretendia, claro. Uma técnica de provocação masculina super eficaz contra as mais inflamadas que, "pra não dar ousadia a macho", acabam mordendo a isca.

(Faça isso não, binha. Deixe de ser besta, viu? Você não fez os meninos com a mão. E ser mãe é muito amor, mas custa caro)

Em outros casos, tortura purinha. Ele já sabe que ela não vai dispensar a pensão. Aí, seja com 50 contos ou 20 mil, tem homem que precisa dizer "quem te banca sou eu". E mais certo do que o depósito mensal, será a necessidade dele de ver a mulher "pedindo" que o depósito seja feito. Um desejo quase sexual de submissão da mãe dos filhos, o tesão de reafirmar, mensalmente, "tá vendo que você precisa de mim"? Um jeito torto de ainda estar na relação.

(Terapia ajudaria, nesse caso aí)

Das duas uma: a justiça é injusta na maioria absoluta dos casos ou sacanear mãe de filhos (e filhos, óbvio) é esporte nacional. O que eu sugiro é que mulheres aprendam a fazer bom uso das redes sociais e prints (imprima, guarde ao abrigo da luz e umidade) do paizinho curtindo shows que custam os zói da cara. Muitas vezes, a disparidade entre o estilo de vida do pai e o que gastam com os filhos chega a ser imoral.

Legalmente, eles não podem mais se eximir. E a definição do valor de alimentos obedece à regrinha da condição e necessidade. Além disso, com um(a) bom(a) advogado, existirá a adequação do padrão de vida dos filhos ao padrão de vida do genitor com "melhor condição". Ou seja, o valor não obrigatoriamente deve cobrir apenas as "necessidades básicas". É por isso que milionários pagam muito dinheiro e não há nada de injusto nisso. Filho de rico, rico é! Assim como tem mulher sustentando prole com "colaboração" de 5% de salário mínimo, que também pode ser o justo. Se é a REAL condição do pai, o que se pode fazer?

"Ela desvia pensão" is the new "a minha ex é maluca" e haja estômago feminino pra aguentar. É aquele negócio de ver uma vergonha e ir correndo passar. É aquilo de achar que participar da criação de filho é algo que se pode escolher. É aquela crença de que mulher e mala velha onde se pode bater à vontade que não pega nada. Será?

Talvez, um pouco ainda. Às vezes falta fôlego pra tanta frente de trabalho. Mas um dia alguém grita "já deu" e pode ser educativo denunciar a acusação de "desvio de pensão alimentícia" além todos os abusos psicológicos derivados. Em vez de dizer "não precisa mais pagar", um processo bem divulgado - na mídia e redes sociais -, quem sabe é o destino mais produtivo para aquela raiva que dá.