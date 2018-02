'Ela não me quer mais', diz Lucas do BBB18 sobre a noiva

Lucas e Jéssica teriam se masturbado no programa; o empresário desabafou com Breno durante festa desta sexta-feira (16)

Durante a festa Lollipop que ocorreu na noite de sexta-feira (16) no reality showBig Brother Brasil 2018, o modelo e empresário Lucas resolveu desabafar com Breno. Ele falou sobre a proximidade dele com a sister Jéssica, mas garantiu que é apenas amizade. Em relação à noiva, ele já até imagina sua vida fora do confinamento. “Ela deve ter me excluído das coisas. Ela, com certeza, não me quer mais”, acredita Lucas.

Breno ouviu os argumentos do amigo e deu a sua opinião. “Vai ter que reconquistá-la. Só que ela está chateada. Só se colocar no outro lugar”, aconselhou o arquiteto. Lucas, então, comentou: “Se fosse ao contrário, eu também não gostaria”.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Na mesma festa, Jéssica e Lucas se sentaram para conversar sobre a relação e o brother pediu que ela ajeitasse a roupa porque estava mostrando demais. “É tapa-sexo”, justificou Jéssica. “Não tem problema. Ajeita”, ordenou o rapaz, que tentou empurrá-la para Breno. “Olha o Breno”, comentou Jéssica. “O que tem o Breno?”, questiona Lucas. Ela então responde que ele dança muito bem e Lucas destacou que ele está solteiro.

“Ele é um cara bonitão. Corre lá que ele está solteiro”, avisa o brother. Contudo, a personal trainer rebate Lucas e diz: “Já que outros não estão…”. O assunto continua entre os brothers. “Pois é, aproveita que ele está solteiro. É bonito e ainda dança bem”, afirma o empresário.

Mas a sister garante: “Eu não quero ele”. E a noite não parou por aí. Logo depois, Jéssica mirou em outra pessoa na casa: Paula. “Amiga, estou muito carente. Quer ficar comigo?”, perguntou ela, que teve o pedido negado.

Lucas e Jéssica teriam se masturbado durante festa

A cada dia que passa, Lucas e Jéssica estão mais conectados no BBB 18. A verdade é que os dois já não conseguem mais segurar seus instintos. Na madrugada desta quinta-feira (15), durante a festa Samba, eles tiveram um momento de mais intimidade e, segundo o jornal Extra, os dois teriam se masturbado.

Jéssica falando "Aí que delícia" no 00:44 CHOCADA, O DJ É REAL #BBB18 pic.twitter.com/k6UCLZQJGU — clara ???? (@bbbejar) 15 de fevereiro de 2018 Apesar das imagens exibidas da ocasião não serem claras, na tarde de quinta-feira, Jéssica e Paula conversaram na cozinha da casa e a morena disse que sonhou com a loura beijando Lucas. Jéssica não resistiu e revelou: "Amiga, ontem eu entreguei, viu? Não gosto nem de falar, mas assim... Eu fico arrepiada. Eu preciso, mas eu não consigo". O assunto foi encerrado entre elas, mas nas redes sociais não se falava em outra coisa. Algumas pessoas compartilharam um vídeo em que os dois, que têm relacionamentos fora do BBB, conversam em meias palavras sugerindo que de fato se masturbaram. No diálogo, a personal trainer disse estar com vergonha, e o empresário responde falando que nem conseguiu lavar a mão depois de ficarem juntos. Ela, pro sua vez, disse: "Eu tive que pôr a minha roupa para lavar até". ELES COMENTANDO SOBRE O DJ BICHO KKKKK ROLOU MESMO #BBB18 pic.twitter.com/yyYYt2bUXt — clara ???? (@bbbejar) 15 de fevereiro de 2018

Em entrevista ao Extra, a mãe de Jéssica, Tânica Heckert, amenizou a situação:

"Os dois estão carentes, e ele é o suporte dela. Não queria que acontecesse nada mais íntimo, mas a gente não manda no outro. Viram o que queriam ver. Eu não vi nada demais. E masturbação nunca foi um tabu na minha casa";

Affair da personal trainer antes de ela entrar na disputa, Rodrigo Medeiros critiou Lucas, que está noivo há cinco anos da modelo Ana Lúcia. “A única pessoa que pode ser julgada nessa história é ele, que se mostrou um cara íntegro e respeitoso no início e agora é mau-caráter. Ele está sendo desumano com a noiva. Não consigo imaginar a cabeça dessa menina”, disparou Rodrigo, ao Extra: “Estávamos ficando, mas ela entrou solteira no jogo”.

Ana Lúcia, que não quis se manifestar, já coleciona mais de meio milhão de fãs no Instagram e fechou suas fotos para comentários maldosos. Para se ter uma ideia da projeção, no dia em que postou a foto com o noivo anunciando que ele estaria no BBB 18, a imagem teve pouco mais de seis mil curtidas. Hoje, os likes chegam a 73 mil. Próxima de angariar 500 mil fãs, ela agora tem até uma assessoria.