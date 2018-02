Elas estão de volta! Spice Girls farão reunião em 2018

Pelo novo projeto, cada uma receberá cerca de R$ 45 milhões

Considerada uma das maiores girl bands da história, as Spice Girls estão de volta. De acordo com o jornal britânico The Sun, as cinco inglesas vão promover uma nova reunião – por um contrato milionário.

Para o novo encontro acontecer, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B, Mel C e Victoria Beckham vão arrematar cerca de R$ 45 milhões cada (10 milhões de libras). Quem estaria por trás do novo projeto seria justamente o antigo empresário do grupo, Simon Fuller.

“Essa é uma reunião do pop que ninguém pensava que aconteceria novamente”, afirmou uma fonte próxima à banda, ao The Sun. Ainda segundo o jornal, houve um longo período de negociações e, por fim, Victoria concordou que era o momento certo de trabalhar em novos projetos. Victoria, que ficou conhecida como a Posh Spice, era a integrante que mais relutava voltar – ela chegou a dizer, em diferentes ocasiões, que isso não aconteceria.

Entre as novas apostas do grupo, estão um programa de TV na China, um novo reality show de talentos e um álbum que deve compilar seus maiores hits. A última vez que as Spice Girls foram vistas juntas foi no lançamento do musical Viva Forever, em 2012. De lá para cá, as únicas aparições foram em duplas ou trios.

Na sexta-feira (2), Victoria Beckham registrou o encontro que marcou o acordo com fotos no Instagram. Numa delas, onde as cinco integrantes do grupo estão presentes, ela escreveu "Amo minhas garotas! Muitos beijos", além de tags como #amizadenãotemfim e #girlpower. Em menos de 24 horas, a foto teve mais de 1,6 milhão de curtidas. Em outra imagem, já com a presença de Simon Fuller, ela agradece ao empresário. "Que dia incrível", postou.

A imagem foi postada por Victoria Beckham (Foto: Reprodução/Instagram)

Lembra das músicas?

De acordo com o The Sun, as Spice Girls chegaram ao topo das paradas musicais em 11 ocasiões e venderam mais de 40 milhões de discos. Seus maiores sucessos incluem Wannabe (1996), Say You'll Be There (1996), 2 Become 1 (1996), Spice Up Your Life (1997) e Headlines (Friendship Never Ends) (2007).

Confira o primeiro hit das meninas, Wannabe: