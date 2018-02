Elas Gostam (Popa da Bunda) é a música do Carnaval de 2018

Várias Novinhas, de Léo Santana, ficou em segundo lugar na Pesquisa Bahia Folia

Elas Gostam (Popa da Bunda) é a música vencedora da Pesquisa Bahia Folia 2018, da TV Bahia, que há 25 anos elege o hit que faz a cabeça dos foliões nos circuitos da festa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (15). A música conquistou 51% dos mais de 2,2 milhões de eleitores. Na pesquisa, coordenada pelo P&A Instituto de Pesquisa, a composição de Àttooxxá, gravada por Márcio Victor, foi a mais votada pelos internautas. A decisão leva em conta a votação no site do Bahia Folia e uma pesquisa de rua - realizada entre a terça de Carnaval (13) e a quarta-feira (14) de Cinzas.

Formado por Rafa Dias (DJ e produtor musical), Raoni Knalha (voz), Osmar ‘Oz’ (voz), Wallace Chibata (guitarra), Tutakamon e Leo Brown (percussão), o grupo revelação do verão Àttooxxá é autor do hit, que foi gravado por Márcio Vitor, líder do Psirico.

Essa é quarta vez, inclusive, que a banda Psirico ganha o prêmio: “Pegou demais. O termômetro da música do Carnaval é a rua, são as pessoas. Atinge todas as idades e está em todos os lugares”, afirmou Márcio Victor. Ele chegou a gravar um vídeo assim que soube do resultado. "Estou aqui para agradecer o carinho, os votos, os foliões que seguiram o Psirico no Carnaval. Mais uma vez o Psirico conquistando essse prêmio. Um prêmio nosso, prêmio da música da Bahia", disse o cantor ao exaltar os músicos do Attooxxa, grupo revelação do Carnaval 2018.

(Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Antes mesmo da festa, a canção já tinha caído no gosto do público e de artistas como Léo Santana, Wesley Safadão e Xanddy. Além da batida contagiante, do ritmo e da letra, Osmar ‘Oz’, 33 anos, credita o sucesso da música à sua mensagem super atual:

“Existe uma verdade dentro da canção que a gente queria passar. Independente do que as mulheres estão vestindo, elas precisam ser respeitadas, acima de tudo".

Apesar do boom só ter rolado por agora, o Àttooxxá foi criado há três anos por Rafa Dias e está dando o que falar ao ressignificar o pagode a partir de sonoridades eletrônicas. Tem até quem diga que é o novo BaianaSystem. “Nossa intenção é realmente dar um ‘pega visão’. Mostrar que se usar shortinho é um comportamento natural e as pessoas precisam respeitar. Não é porque a mulher está usando um short que ela tá dando o seu corpo para alguém. Faz parte da nossa cultura e do nosso clima”, afirma o produtor. Rafa lembra que a música foi criada justamente quando rolaram alguns assédios em uma festa de pagode durante o show da Àttoxxá. “Um turbilhão de coisas aconteceu. A gente chegou a ser notificado. Por isso fizemos duas músicas para dar a ideia para a galera: ‘Olha gente, vamos respeitar. A galera quer meter dança e ser livre’. Foi essa nossa mensagem”.

O produtor musical e DJ defende, aliás, o Carnaval do jeito que o povo gosta: na base da pipoca. “É um movimento que não tem volta. A gente percebe como é gratificante comunicar com o todo e não só para uma parte. Todos os artistas estão entendendo esta mudança. A rua, a pipoca está cada vez mais forte”, defendeu em entrevista ao CORREIO.



Em segundo lugar ficou a música Várias Novinhas, de Léo Santana. E em terceiro, Banzeiro, canção original de Dona Onete, regravada por Daniela Mercury. Completam o ranking Bora descer, da Banda Eva, e No Groove, de Ivete Sangalo e Psirico.

História

Criada em 1994, a Pesquisa Bahia Folia - que integra o projeto de cobertura do Carnaval baiano realizado pela TV Bahia - consagra anualmente os grandes clássicos da maior festa de rua do planeta", avaliou, em nota, a equipe da empresa. Nas suas 25 edições. grandes sucessos carnavalescos foram eleitos pela Pesquisa Bahia Folia, como Cadê Dalila, de Ivete Sangalo, Maimbê Dandá, de Daniela Mercury e Latinha, da Timbalada. Confira todos os vencedores desde 1994.

1994: Olodum, Requebra

1995: Araketu, Araketu é Bom Demais

1996: Timbalada, Margarida Perfumada

1997: Daniela Mercury, Rapunzel

1998: Timbalada, Latinha

1999: Bom Balanço, Juliana

2000: Chiclete com Banana, Cabelo Raspadinho

2001: Braga Boys, Uma Bomba

2002: Ivete Sangalo, Festa

2003: Chiclete com Banana, Voa Voa

2004: Daniela Mercury, Maimbê Dandá

2005: Rapazolla, Coração

2006: Vixe Mainha, Café com Pão

2007: Asa de Águia, Quebra Aê

2008: Psirico, Mulher Brasileira (Toda Boa)

2009: Ivete Sangalo, Cadê Dalila

2010: Parangolé, Rebolation

2011: LevaNóiz, Liga da Justiça

2012: Banda Eva, Circulou

2013: Filhos de Jorge, Ziriguidum

2014: Psirico, Lepo Lepo

2015: Psirico, Tem Xenhenhem

2016: Banda Vingadora, Paredão Metralhadora

2017: Léo Santana, Santinha

2018: Psirico e Àttooxxá, Elas Gostam - Popa da Bunda