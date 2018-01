'Elas precisam se impor mais', diz presidente do Grammy sobre mulheres

Internautas subiram a hastag #GrammysSoMale em protesto à falta de artistas femininas ganhando prêmios principais

O ano de 2018 começou com uma força ainda maior de movimentos sociais nascidos das mãos de artistas reconhecidos. A gama de protestos teve foco naqueles que lutam pela igualdade de gênero e pelo fim dos assédios e abusos de poder na indústria do entretenimento. Em meio a tantas das pautas semelhantes que continuam surgindo, uma das questões mais discutidas sobre o Grammy Awards 2018, que aconteceu na noite desse domingo (28), foi a falta de mulheres ganhando os prêmios principais, o que levou internautas a criarem a tag #GrammysSoMale no Twitter (GrammyTãoMasculino, em tradução livre).

A cantora Alessia Cara foi a única mulher a vencer uma das categorias de destaque do maior prêmio da música, ao levar o prêmio de Artista Revelação. Já SZA, que era a recordista feminina em indicações da nova edição, totalizando cinco delas, saiu sem nenhum troféu dourado. "É um absurdo, porque sabemos da qualidade do trabalho de muitas dessas mulheres. Foram prêmios injustos", disse um internauta no grupo Nation Of Pop, no Facebook, recebendo comentários que concordaram com a afirmação.

O presidente da Academia do Grammy, Neil Portnow, foi questionado pela revista estadunidense Variety sobre a falta de mulheres ganhando destaques na noite de gala. Em resposta, ele afirmou: "Tem que começar pelo seguinte: as mulheres que têm criatividade em seus corações e almas, que querem ser cantoras, engenheiras, produtoras e que querem fazer parte da indústria em nível executivo… elas precisam se impor mais, porque creio que elas seriam bem-vindas. Eu não tenho experiência pessoal com esses tipos de problemas que elas enfrentam, mas acho que cabe a nós, como uma indústria, dar boas-vindas a todos, criando oportunidades para todas as pessoas que querem ser criativas e, assim, criando a próxima geração de artistas".

Indireta feminina

O produtor do Grammy, Ken Ehrlich, também foi indagado sobre o assunto, porém, ele alegou que não estaria em posição para dar respostas sobre o assunto. Questionado sobre se a artista Taylor Swift teria feito a diferença, já que foi a primeira mulher a vencer duas vezes o maior prêmio da noite com seus próprios álbuns, nomeadamente Fearless e 1989, Ehrlich disse: "Este ainda não é o ano dela. Ela está fora do círculo. Espero que possamos vê-la no ano que vem".



O produtor, no entanto, comentou com boca mais cheia o fato da cantora Lorde ter perdido o prêmio de Álbum do Ano para Bruno Mars: "Eu não sei se foi um erro. Esses shows são uma questão de escolha. Temos uma caixa e ela fica cheia. Ela teve um ótimo álbum. Não tem como lidarmos com todo mundo". Em contrapartida, Lorde foi para o evento com um poema costurado em seu vestido e fez com que ecoassem comentários sobre ter feito uma indireta por ter tido sua performance vetada do Grammy. Confira:



"Alegrem-se! Nossos tempos estão intoleráveis. Criem coragem, pois o pior é um presságio do melhor. Apenas uma circunstância terrível pode precipitar a queda dos opressores. O antigo e o corrupto devem ser destruídos antes que o justo possa triunfar. A contradição será aumentada. O julgamento será acelerado pela semeação das sementes de distúrbios. O apocalipse florescerá", diz o escrito colado no corpo da cantora.Apesar da falta de artistas femininas nas categorias principais, mulheres como Lisa Loeb, Reba McEntire, Aimee Mann e Carrie Fisher foram algumas das vencedoras da premiação. A cantora Rihanna também subiu ao palco, convidada por Kendrick Lamar, para receber o prêmio de Melhor Performance de Rap/Sung.A premiação consagrou Bruno Mars como o grande vencedor . Além de Bruno, que ganhou em todas as 6 categorias em que concorria, Kendrick Lamar também teve destaque e levou pra casa 5 dos títulos.