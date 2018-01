Elber lamenta nova derrota do Bahia: 'Precisamos vencer'

Tricolor voltou a ser derrotado, desta vez pelo Bahia de Feira, e continua sem ganhar em 2018

A derrota para o Bahia de Feira por 1x0, na tarde deste domingo (21), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, ligou o sinal de alerta no Bahia. O tricolor perdeu a segunda partida na temporada e ainda não fez gol em 2018.

Após o duelo, o atacante Elber lamentou a atuação da equipe e evitou dar desculpas para o início de ano ruim do tricolor. "Não tem desculpas. Sabemos que é inicio de temporada, mas não podemos dar desculpas. Sabemos o peso da camisa do Bahia e já passou da hora de vencer", sentenciou o atacante, contratado do Cruzeiro neste ano.

Remanescente da temporada passada, o meia Vinícius, que entrou no segundo tempo, engrossou o coro. Para ele, o momento é de refletir sobre os erros para encontrar o caminho dos triunfos.

"Vamos ver no que estamos pecando para nos próximos jogos começar a pontuar. Futebol é resultado e precisamos buscar sempre o resultado positivo, que é o que o Bahia precisa", afirmou Vinícius.

Na próxima quarta (24), o tricolor volta aos gramados para enfrentar o Jacuipense, às 20h45, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Baianão. O técnico Guto Ferreira poderá contar com o reforço do zagueiro Douglas Grolli, apresentado na semana passada. Já o atacante Kayke e o volante Gregore dependem da regularização para entrar em campo.

No mesmo dia, porém às 20h30, o Bahia de Feira visita o Jequié, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.