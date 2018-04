Elenco afirma que nova novela da Globo não terá sotaque forçado nem estereótipos

Atores, que gravaram cenas de Segundo Sol na capital, elogiaram a educação e o bom papo dos soteropolitanos

O que você dá para o mundo depois de uma cicatriz? De acordo com o elenco da próxima novela das 21h da Globo, esse questionamento é o mais importante para quem deseja encontrar o seu Segundo Sol, ou seja, a sua chance de ser feliz após uma decepção. A reflexão sobre a trama foi um dos temas do bate-papo da equipe da novela com a imprensa baiana, que aconteceu nesta quarta-feira (04), no CaféTeatro Rubi, um dia antes do fim das gravações que modificarem trechos do trânsito da capital durante as últimas semanas. Os atores Giovanna Antonelli, Emílio Dantas, Deborah Secco, Adriana Esteves, Vladimir Brichta e Fabrício Boliveira conversaram com a imprensa e começaram o papo com uma declaração para os baianos.

"Essa é uma novela que não vai estereotipar os soteropolitanos. Não teremos sotaques forçados e errados, não teremos essa coisa de que baiano é preguiçoso. Muito pelo contrário", declarou a diretora geral da obra, Maria de Médicis.

Responsável por sucessos como Avenida Brasil e A Favorita, João Emanuel Carneiro, que assina a autoria de Segundo Sol, disse que seu desejo é revolucionar a forma de representar a Bahia:

"A intenção é mostrar uma Bahia moderna, contemporânea, empreendedora e mais realista do que já vimos em qualquer outra produção nacional", pontua João Emanuel Carneiro.

"A Bahia de Jorge Amado está presente, a Salvador da música está na novela, mas essa capital de cores e gente trabalhadeira é o nosso gancho principal", reforça.



O ator Vladimir Brichta - que afirma o quanto se considera baiano, apesar de ter nascino em Minas Gerais- e o ator soteropolitano Fabrício Boliveira, confirmaram as declarações, acrescentando que a novela traz a dubiedade humana em todos os personagens. "Não teremos vilões ou mocinhos. Teremos pessoas de caráter duvidoso, mas todas têm seus momentos de bondade. É uma trama para refletir sobre preconceitos e sobre escolhas", disse Boliveira.

Protagonista da obra, Giovanna Antonelli deixou claro que a obra 'não tem enrolação': "Em um episódios, mil coisas são resolvidas, explicadas... Não tem enrolação. É uma trama que tem muito o que falar, o que mostrar, então não fica monótona". Par romântico de Antonelli, Emílio Dantas, acrescentou:

"Nenhum de nós entendeu nenhum dos personagens direito, principalmente aqueles que seriam ditos 'vilões'. São todos muito complexos. É a novela mais humana que já lemos".

O enredo

Em Segundo Sol, Emílio será Beto Falcão, um cantor de axé que, após entrar no ostracismo, é dado como morto. O personagem vai passar por três caracterizações diferentes na ficção, que terá mais de uma fase.

É em clima baiano que Segundo Sol apresenta o seu início, que vai falar do protagonismo que cada pessoa exerce em relação à sua própria história. A novela conta a saga de Luzia (Giovanna Antonelli), mulher simples e batalhadora que terá sua vida virada do avesso após se apaixonar por Beto Falcão (Emilio Dantas). Ao longo da trama, Luzia percorre uma longa jornada para reescrever a própria história e reunir a família, despedaçada em decorrência de uma série de armações criadas por Karola (Deborah Secco), namorada de Beto, e Laureta (Adriana Esteves), figura poderosa da cena noturna de Salvador.



“A novela é um drama familiar, a luta dessa mulher para recompor sua família e sua vida. A grande força dessa história são os laços familiares e a chance que todos nós merecemos de começar de novo. Mas, principalmente, é sobre todos poderem buscar uma segunda chance, um segundo sol”, pontua João Emanuel.

Gravações em clima afetivo

Com um dos pés enfaixado após sofrer um acidente de carro durante as gravações, o ator Emílio Dantas chegou para a coletiva de imprensa brincando: "Devia ter passado na barraca de folhas antes de começar as gravações, foi erro meu". Mas se alguém pensa que a situação assustou o carioca, está muito enganado. Assim como o restante do elenco, o ator, junto com a colega Giovanna Antonelli, rasgou elogios para a educação dos baianos.

"É impressionante. Nunca fui em um lugar com tanta gente educada! Aqui a galera tem aquela euforia, chega querendo abraçar, mas ao mesmo tempo ninguém é invasivo, ninguém chega lascando sua roupa ou atrapalhando seu trabalho", disse o protagonista.

Giovanna complementou:

"A gente chega aqui na frente no hotel e já dá uma vontade de sentar e ficar por horas pelas ruas. O povo chega na gente e já dá vontade de ficar conversando. A galera aqui é tão boa de papo. É a cidade da música em qualquer sentido possível", disse Antonelli, aos risos, afirmando que não consegue cortar conversa com baiano.

Vilã da trama, Deborah Secco pediu mais cenas na cidade. "Queremos voltar logo, nem que seja pra umas ceninhas no fim de semana. Não duvido nada que aconteça em breve", disse, em tom de festejo, sendo complementada por Vladimir, que afirmou ter que cortar as suas férias pelo meio para gravar a novela. "Só topei porque ia ser em Salvador", brincou. A esposa de Brichta, Adriana Esteves, que também fará uma nova vilã (bem diferente da famosa Carminha, alertou), também entrou no clima de elogios: "Não é à toa que estou com ele. É esse jeitão de generosidade e carinho de vocês que atrai tanta gente pra cá. A gente fica sem querer ir embora".





* Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira