Ellen Oléria faz show no Café Teatro Rubi nesta sexta e sábado

Cantora brasiliense viaja pelo tempo e nos grandes sucessos musicais das novelas brasileiras

Produto de exportação brasileiro, as telenovelas inspiram o novo show da cantora brasilense Ellen Oléria, no Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia (ex-Sheraton). As canções remontam décadas e histórias inesquecíveis que comoveram gerações brasileira, com a autoria de nomes como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Djavan, Fagner, Dorival Caymmi, João Bosco, Carlinhos Brown. “Dizem que o brasileiro não tem memória, mas esse show prova que essa memória existe e une pessoas, famílias nessa máquina musical do tempo”, diz a cantora, que escolheu o repertório de acordo com suas próprias memórias e as lembranças compartilhadas com a família.

Segundo Oléria, é impressionante perceber, ao longo do show, que alguns temas políticos tratados nas canções permanecem atuais. “Acredito que isso é uma das coisas mais legais do show: perceber que as músicas estão presentes e potentes no imaginário das pessoas”, completa.

Ela ressalta, no entanto, que a proposta de cantar as trilhas de novelas surgiu em 2014, durante sua participação num projeto do Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro João Maurício Galindo. “Tivemos uma recepção tão positiva, que pedi licença para reproduzir a proposta numa dimensão menor, com seis músicos”, conta. Segundo a cantora, embora haja um grande desejo de transformar essa proposta num álbum, o projeto esbarra na questão dos direitos autorais.

Para o segundo semestre desse ano, Ellen Oléria pretende lançar um novo álbum de inéditas, onde os ritmos afros estarão mesclados com o jazz. “ Lançamos o singles Mandingueiro, que é um sambão gostoso, de autoria de Aldir Blanc e Moacyr Luz”, completa.





SERVIÇO

Ellen Oléria – Trilhas de Novelas. Café-Teatro Rubi(Av. Sete de Setembro, 1537 - Campo Grande). Hoje e amanhá (20 e 21), 20:30h. Couvert artístico – R$ 70