Elogiado por Caetano, Leo Cavalcanti brilha em canção e em clipe gravado em Salvador

Hagamenon Brito

Nascido em São Paulo e uma das revelações da nova música brasileira, o cantor Leo Cavalcanti completou 34 anos na última quinta-feira (29/3), no mesmo dia em que Salvador fez 469 anos.

Leo Cavalcanti brilha no single Ainda Aqui Sonhando, cujo belo videoclipe foi gravado em Salvador, onde o cantor paulista mora desde novembro de 2017 (foto/divulgação)

Uma "feliz coincidência ariana", diz Leo, que mora na capital baiana desde novembro e onde gravou, sob a direção de Ricardo China e Rafael Souza (Usina Films), o ótimo videoclipe da bela canção Ainda Aqui Sonhando, seu novo single.

Unindo a atmosfera joão gilbertiana do álbum Amoroso (1977) com o sofrimento pop de um coração partido e um toque mouro do neofado português, Ainda Aqui Sonhando mescla romantismo, existencialismo e política de modo sublime.

A partir do bem pessoal e afetivo verso "O mundo explodindo e eu ainda aqui sonhando em ter um amor", Leo compôs uma emocionante crônica musical sobre o Brasil atual, sem perder o apelo universal de um tempo de ondas conservadoras no mundo.

"Comecei a compor a música em 2016. Eu estava passando por uma relação que não deu certo. Fiquei apaixonado e a pessoa não me quis. A canção veio de um lugar bem real, ao mesmo tempo em que estava tendo a repercussão da barragem de Mariana, a articulação do golpe e a ascensão da onda conservadora", conta.

"Me vi diante da minha dor e da minha dor pelo mundo. Nesse dilema que temos de conciliar as nossas questões individuais, a necessidade de ser amado, de se realizar, de sobreviver também, com as questões coletivas e urgentes. Essa música saiu da contemplação desse lugar. Eu compus chorando. Não foi intencional. Ela brotou", diz.

Conquistando mentes e corações de simples ouvintes a nobres como Caetano Veloso, e produzido por Gustavo Ruiz e Guilherme Held, Ainda Aqui Sonhando foi o último trabalho que Leo realizou em São Paulo antes de vir para a Bahia.

Enquanto faz dança afro na Funceb e mora num apartamento na Barra com o namorado (um professor universitário baiano que residia em São Paulo e veio dar aulas em Salvador) e dois gatos, o cantor planeja gravar o seu terceiro álbum, na Bahia, este ano.

"Estou mais denso musicalmente e meu próximo disco vai seguir esse caminho. Vai ter mais sexo e mais política, mas sem deixar o existencialismo. Quero me deixar influenciar por Salvador, que é a capital musical do país e uma terra regida por afetos. Vai ter fogo, visceralidade", afirma o sensível Leo Cavalcanti, filho da física Lídia Chaib e do músico Péricles Cavalcanti, autor de pérolas da MPB como Medo de Amar, Blues e Elegia.

SEGUNDA PARTE DA SÉRIE "LA CASA DE PAPEL" ESTREIA SEXTA NA NETFLIX

Com seis episódios, a segunda parte da série espanhola La Casa de Papel estreia sexta-feira (6) na Netflix. Sucesso também no Brasil, La Casa de Papel conta a história de oito assaltantes que tentam fazer o roubo mais perfeito da história: imprimir e levar 2,4 milhões de euros da Casa da Moeda do país. Mesmo tendo tornado-se um inesperado sucesso internacional, até agora não foi anunciada uma continuação da série.

O JOGO POÉTICO DE MARCELO MONTENEGRO

Um dos expoentes da poesia brasileira contemporânea, o escritor paulista Marcelo Montenegro, 46, encanta e faz cócegas pop na mente do leitor com Forte Apache (Cia das Letras | R$ 39,90 | 120 páginas), que reúne três livros em um único volume: Orfanato Portátil (2003), Garagem Lírica (2012) e o inédito Forte Apache. Uma poética sagaz do cotidiano. Eis uma prova: "Dizem que o amor desmonta tudo por dentro/ só para depois montar de outro jeito/ Estar sempre longe de onde estamos/ O charme nasce onde nos esquecemos" (Modinha).

KAROL CONKA REGRAVA SABOTAGE EM SINGLE

Fã de Sabotage, Karol Conka regravou Cabeça de Nêgo (2002), do cultuado rapper paulista assassinado em 2003. Produzido por Instituto (Rica Amabis e Tejo Damasceno) e Boss in Drama, o single será lançado sexta-feira (6) nas plataformas digitais.