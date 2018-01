Elton é apresentado e agradece apoio de Guto Ferreira

Em seu primeiro treino, volante de 27 anos já foi testado entre os titulares

Ele chegou no clube há apenas uma semana, mas já ganhou a camisa de titular. Ao menos no treino. Elton foi escolhido por Guto Ferreira para ficar no time principal durante o coletivo tático realizado nesta terça-feira (9) no Fazendão, antes do volante ser apresentado oficialmente pelo Bahia. O técnico começou a esboçar o time que pretende mandar a campo no próximo dia 18, quando o tricolor recebe o Botafogo da Paraíba, às 21h15, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, na estreia da temporada.

“Fico feliz. Por onde passei fui muito bem e vou dar o meu máximo para sempre estar jogando. Fico feliz de o Guto confiar em mim”, afirmou Elton, que atuou ao lado de Edson, na posição que mais gosta. “Eu fico mais confortável como segundo volante, gosto de jogar mais perto do gol”, completou o jogador, 27 anos.

Elton começa o ano assumindo a posição de um ex-colega. Ele atuou com Renê Júnior na Ponte Preta, seu ex-clube, mas não foi com ele que conversou antes de aceitar a proposta do tricolor. Revelado no Internacional, Elton buscou informações com outros dois jogadores que já passaram por Bahia e colorado. “Converso bastante com Muriel e com Jackson. Pude falar quando chegou a proposta. Sempre ouvia falar coisas boas do Bahia. Quando a gente chega, vê que é verdade”.

Só esqueceram de falar para ele como a capital baiana é quente. “Amanhece muito cedo, 5h30 o sol está na janela”, divertiu-se. Além de Internacional e Ponte Preta, Elton já defendeu equipes como Criciúma e Paraná. No ano passado, ele viu de perto a força da torcida do Bahia. Na 32ª rodada do Brasileirão, estava em campo e lamentou a derrota por 2x0 da Macaca, na Fonte Nova. Na época, o tricolor ainda sonhava com uma vaga na Copa Libertadores da América. Agora, Elton quer reencontrar a torcida. “Ano passado, vim enfrentar o Bahia aqui. Torcedor dá para perceber que é apaixonado. Isso é importante. A partir do momento que entrar ali, a gente vai honrar”, prometeu.