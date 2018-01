Elton John anuncia aposentadoria e diz que não fará mais turnês

Aos 71 anos, músico inglês, que esteve no Brasil sete vezes para shows, anunciou turnê de despedida até 2021

Com 50 anos de carreira, o músico inglês Elton John, 71 anos, anunciou sua aposentadoria das turnês mundiais. O cantor disse que não fará mais shows pelo mundo após uma longa turnê de despedida prevista para terminar em 2021. A informação foi revelada em evento para jornalistas, em Nova York, nesta quarta-feira (24),

Ao ser perguntado se havia chance de ele retornar, ele foi direto. "Eu não sou a Cher. Eu tenho 71 anos. Eu não posso fisicamente viajar mais. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar um tempo com meus filhos em casa. Eu tive uma vida incrível, mas a vida sempre muda. Não quero sair de cena como um gemido, quero sair como um estrondo. Estes últimos shows serão os mais fantásticos que já fiz", garantiu. A turnê Farewell Yellow Brick Road terá 300 shows.

Esta não foi a primeira vez que ele anunciou sua aposentadoria. Em 1977, durante apresentação em Londres, ele disse que deixaria de tocar ao vivo, mas voltou atrás.

Elton John esteve no Brasil com turnê própria em 1978, 1995, 2009, 2014 e 2017. Ele também foi atração do Rock in Rio em 2011 e 2015. Em 2014, o cantor, que já vendeu mais de 250 milhões de discos no mundo todo, se apresentou em Salvador. Confira trecho do seu show na Arena Fonte Nova.

Ele é autor de um dos singles em CD mais vendidos da história (Candle in the wind) e dividiu o palco com John Lennon na última aparição ao vivo do ex-Beatle.