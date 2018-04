Em ação, jogadores do Vitória vendem ingressos para o Ba-Vi

Atletas estiveram nas lojas do Leão e nas bilheterias do Barradão

Os torcedores do Vitória que compraram os ingressos para o clássico Ba-Vi de domingo (8), que decide o título do Campeonato Baiano, em uma das lojas oficiais do clube ou nas bilheterias do Barradão tiveram uma surpresa nesta quarta-feira (4). Em uma ação promovida pelo rubro-negro, jogadores viraram atendentes na comercialização dos bilhetes e novas inscrições no programa de sócios.

A bilheteria do Barradão recebeu a presença do meia Yago, enquanto o volante Fillipe Soutto e o meia Guilherme Costa estiveram na loja do Shopping Capemi. Já o meia-atacante Rhayner ficou no Shopping Paralela e o alemão Alexander Baumjohann atendeu os torcedores na loja localizada no Center Lapa.

Fillipe Soutto e Guilherme Costa atendem na loja oficial do Leão no shopping Capemi (Foto: Moysés Suzart/EC Vitória)

Além de garantir os ingressos, os torcedores aproveitaram para fazer fotos e pegar autógrafos dos jogadores do Leão. O Vitória entra em campo diante do Bahia às 16h, domingo (8), no Barradão. O clássico terá a presença apenas da torcida rubro-negra.

Como perdeu o jogo de ida por 2x1, na Fonte Nova, o Leão precisa vencer o Bahia por qualquer placar para levantar o tricampeonato. Em caso de empate ou derrota, o caneco ficará com o rival.