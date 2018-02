'Em choque', diz mãe de brasileiro que fugiu de tiroteio em escola na Flórida

Filha de ex-goleiro do Palmeiras ficou trancada em armário durante ataque

Adolescentes brasileiros que estavam na Stoneman Douglas High School conseguiram escapar do ataque em que o atirador matou 17 pessoas e feriu cerca de 15 nesta quarta-feira (14), na Flórida. Um deles é Gustavo Capone, 17 anos, que fugiu do ataque pulando a cerca da escola ao ver policiais nos arredores da escola.

O atirador já foi preso. Nikolas Cruz,19 anos, é um ex-aluno da Stoneman Douglas High School e havia sido expulso da questões disciplinares. No ataque ele estava sozinho e portava um rifle AR-15.

Nikolas Cruz é um ex-aluno que foi expulso (Foto: Reprodução)

Capone saiu da sala de aula com os colegas após o alarme de incêndio da escola ser acionado. Ao sair, ele percebeu que havia policiais armados se aproximando na unidade e o alarme que alertava para um tiroteio. O garoto então pulou a cerca e correu para sua casa que fica próximo a escola.

“Ele está em estado de choque. Muito, muito, muito triste e acha que vários amigos vão voltar para o Brasil”, contou Priscilla Capone, mãe de Gustavo, em entrevista ao G1. “É difícil dizer como estamos nos sentindo, porque a gente sabe que essas coisas acontecem aqui nos Estados Unidos principalmente, mas a gente nunca acha que vai acontecer na escola do seu filho”, completou.

Segundo Priscilla, a escola onde aconteceu o ataque tem cerca de 50 alunos brasileiros e muitos estudantes estrangeiros. Ainda em entrevista ao G1, ela contou que Gustavo pretente continuar no país para fazer faculdade. As aulas foram suspensas.

Outro caso

Quem também estava na escola no momento do ataque foi a filha do ex-goleiro do Palmeiras Bruno Cardoso. Segundo ele, a menina estava em aula no momento do tiroteio e se trancou em um armário para se proteger.

“Graças a Deus era uma das salas mais seguras, porque é uma sala que tem uma porta que dá para várias outras salas. Então deu para se esconder legal”, disse à GloboNews. Segundo Bruno, muitos estudantes acharam que se tratava de uma simulação de incêndio e que o professor de geografia de sua filha morreu ao proteger alguns alunos dos tiros. “Elas ficaram mais de uma hora dentro do armário e depois chegou um policial da SWAT e ficou de plantão na porta da sala dela esperando acalmar tudo”, acrescentou.