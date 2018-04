Em dia de chuva, veja pontos mais congestionados em Salvador

Chuva é intensa em várias regiões da cidade

A chuva que atinge a capital baiana, na manhã desta sexta-feira (20) está alterando a rotina dos soteropolitanos. Com a chuva intensa o trânsito começa a ficar complicado. O fluxo de veículos está congestionado na Avenida Paralela, no sentido Centro. Também há lentidão na Rua Caetano Moura, na Federação.

Chuva é intensa na cidade desde a madrugada desta sexta-feira (20)

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

Os motoristas também enfrentam tráfego lento na Rua Silveira Martins, no Cabula, próximo à Uneb, devido a um semáforo que está funcionando no intermitente. Em Narandiba, o trânsito está parado na Avenida Edgard Santos.

Também há lentidão na Cidade Baixa, no sentido Centro. Em função da chuva e dos congestionamentos, a rotina dos soteropolitanos começa complicada. A professora Ana Rocha, por exemplo, deveria estar na escola onde trabalha às 6h40. "Eu já estou com meia hora de atraso, porque os ônibus não estão parando no ponto", disse ela, enquanto aguarda um coletivo na porta do shopping Center Lapa.

Veja os dez pontos mais congestionados, segundo a Transalvador (atualizado até 7h20)

Av. Paralela sentido Centro no trecho entre o Wet'n Wild - Unijorge

Av. Dom João VI sentido Fonte Nova no trecho entre o Ent. Laderia do Acupe - Viaduto Ogunjá

R. Visc. de Caravelas sentido Ribeira no trecho entre o Largo do Papagaio - Largo da Madragoa

Av. Paralela sentido Centro no trecho entre o Unijorge - Odebrecht

R. Fernando Menezes de Góes sentido Centro no trecho entre o Colégio Integral - Início Manoel Dias (Posto)

Rua Frederico Costa sentido Fonte Nova no trecho entre o Viaduto Ogunjá - Entr. Laderia do Pepino

R. Silveira Martins sentido Cabula no trecho entre Rotatória UNEB e o Horto Bela Vista

Av. Dom João VI sentido Fonte Nova no trecho Ent. Cruz da Redenção - Ent. Waldemar Falcão

Rua Frederico Costa sentido Iguatemi no trecho Entr. Laderia do Pepino - Viaduto Ogunjá

Av. Carybé sentido Centro no trecho Viaduto 02 de Julho - Paralela

De acordo com a Transalvador, também há pontos de alagamento em diversas vias:

- Na Avenida Paralela altura do viaduto Canô Veloso, e na altura do Bahia Café Hall, no sentido aeroporto

- Na Avenida San Martin, na altura do Atacadão dos Pisos

- Avenida Bonocô, na altura da Revisa, no sentido Shopping da Bahia

- Vale dos Barris, no sentido Centro

- Avenida Juracy Magalhães, no sentido Lucaia, após o Cidade Jardim

- Na Ligação Iguatemi-Paralela, na faixa da esquerda

- Rótula do Abacaxi, sentido Shopping da Bahia

- Largo da Calçada, no sentido da Avenida Suburbana

Bairros em atenção

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que até as 7h40 o órgão tinha recebido 12 ocorrências. No mapa abaixo a Codesal informa as áreas da cidade que estão em atenção por conta da chuva:

Foto: Divulgação

Foram dois alagamentos de área, dois alagamentos de imóvel, uma ameaças de desabamento de muro, uma ameaça de deslizamento de terra, um desabamento parcial e cinco deslizamentos de terra. Não há registro de feridos. A Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.