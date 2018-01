Em estreia de Leandrinho, Universo/Vitória perde para o Franca

Com o resultado, o Vitória caiu da sétima para a oitava posição

O Universo/Vitória não conseguiu estragar a festa do Franca e perdeu por 68 a 55. Neste sábado (6), o Ginásio Pedrocão, em São Paulo, recebeu mais de 5.300 torcedores que foram assistir à estreia do astro Leandrinho Barbosa.

O atleta, inclusive, foi o destaque da partida, com 19 pontos, e deixou a quadra como cestinha. Ele ainda pegou três rebotes e deu duas assistências, números que lhe renderam 15 de eficiência. Pelo rubro-negro, os destaques foram Renato, cestinha do time, com 13 pontos, e o americano Okorie, com 12.

Com o resultado, o Vitória caiu da sétima para a oitava posição, agora com seis triunfos em 11 partidas. Já o Franca chegou a cinco consecutivas e retomou a quarta colocação.

O técnico Régis Marrelli comentou o resutlado. “Jogamos com uma equipe favorita ao título, com um dos maiores investimentos do campeonato. Sabíamos da dificuldade e montamos um plano de jogo. Executamos bem no começo, mas na hora que o Franca apertou defensivamente a gente errou demais. Erramos bolas bobas e isso pesou bastante. Acho que hoje não tivemos boas apresentações individuais, mas coletivamente foi dentro do esperado. Para ganhar do Bauru vamos precisar melhorar a produção individual”, disse o treinador rubro-negro.

O Vitória teve os desfalques do ala-pivô americano Matt Shaw, que operou o menisco e ficará de fora por pelo menos um mês, além de ala Arthur Belchor, com dor na coluna. Os dois estão fora do próximo jogo do Leão, segunda-feira (8), em confronto direto contra o atual campeão Sendi/Bauru, às 19, no interior paulista.