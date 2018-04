Em licença-maternidade, Ivete Sangalo assiste ao show do uruguaio Jorge Drexler

Cantora está retomando sua rotina após nascimento das gêmeas Marina e Helena

Ivete Sangalo vai retomando sua rotina após o nascimento das gêmeas Marina e Helena. Depois de ser fotografada em uma hamburgueria de Salvador, a cantora foi ao show do uruguaio Jorge Drexler, na Casa do Comércio, na noite desta terça-feira (17).

A presença da cantora chamou a atenção de quem estava na plateia. No show, ela encontrou com Jauperi, que também acompanhava a apresentação do uruguaio. Na plateia também estava Carlinhos Brown, que fez uma participação no show.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Drexler

O uruguaio Jorge Drexler fez uma apresentação com sucessos da carreira e inéditas do álbum atual, que é repleto de experimentações com baterias, loops, sintetizadores e outros materiais.

Nas novas canções, o cantor fala de migrações, aborda a importância de desfrutar detalhes que parecem superficiais e trata da delicadeza das comunicações, além da necessidade do silêncio. "Não ganhei só a influência da música brasileira, mas descobri a vocação de ser músico com a canção Chega de Saudade. Ela me mostrou um tom de interpretação que eu ainda não conhecia", declarou antes do show.