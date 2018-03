Em março, IPCA-15 na Região Metropolitana de Salvador é a menor do país

Grupos com maiores reduções foram o de Alimentação e Bebidas (-0,84%) e passagens aéreas (-16,55%)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve forte desaceleração de fevereiro (0,78%) para março (-0,09%) na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre as quedas mais expressivas estão os preços da alimentação em casa (-1,37%) e das passagens aéreas (-16,55%). A RMS marcou 0,10%. Esta é a menor taxa de todo o país e coloca a região abaixo da média nacional (0,87%). O número também representa o menor índice que o mês março registra desde 2012, quando se iniciou a série regional do IPCA-15.

A variação negativa do índice no mês foi causada pela baixa do grupo Alimentação e Bebidas (-0,84%), fortemente influenciada pela redução dos preços da alimentação no domicílio (-1,37%). O tomate (-15,94%) foi o item que, individualmente, mais contribuiu para segurar o IPCA-15 de março na RMS. Além dos alimentos, a redução nos preços das passagens aéreas (-16,55%) também teve importante papel na queda do IPCA-15 de março em Salvador.

No entanto, os combustíveis (+3,21%) ainda se mantêm no time de vilões como uma das principais pressões inflacionárias, acompanhados dos planos de saúde (+1,04%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,46%), Transportes (0,48%) e da alimentação fora de casa (+0,33%). Registrando um aumento em cinco dos nove grupos de produtos e serviços que formam o IPCA-15, na RMS.

Apesar de no primeiro trimestre deste ano, o IPCA-15 acumula alta de 0,81% na RMS, nos últimos 12 meses, o índice chegou a 1,75% na RMS, também abaixo do índice nacional (2,80%). Em ambos os acumulados (no trimestre e em 12 meses), o IPCA-15 atinge o seu menor patamar das séries históricas disponíveis para a Região Metropolitana de Salvador.

Mais informações sobre esse indicador estão disponíveis na Agência IBGE Notícias.