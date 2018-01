Em menos de 24 horas, Rio de Janeiro registra segunda morte de PM

Sargento Anderson da Silva Santos foi morto no bairro Jardim São Miguel

O sargento Anderson da Silva Santos foi o segundo policial militar assassinado neste ano no Rio de Janeiro em apenas quatro dias. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (3), no bairro Jardim São Miguel, em Queimados, na Baixada Fluminense.

O policial se envolveu em um acidente de trânsito e, ao descer de seu veículo, brigou com o outro motorista. Durante a luta corporal, o homem, ainda não identificado, roubou a arma do PM e fez três disparos contra ele, sendo um no olho, e fugiu em seguida. Anderson foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos.

A primeira morte de um PM neste ano ocorreu também nesta quarta, no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, no Grande Rio. O soldado Ivanderson Silva Pinheiro estava em seu carro, no bairro do Mutuá, com outro policial quando criminosos os abordaram e anunciaram um assalto.

Segundo a PM, Ivanderson reagiu e foi baleado. Em seguida, o carro capotou. Ele morreu no local e o segundo policial conseguiu se esconder depois do acidente automobilístico.