Em negociação recorde, Liverpool contrata zagueiro Van Dijk

Reds vão pagar cerca de R$ 331 milhões pelo jogador do Southampton, maior valor já pago por um defensor na história

Cobiçado pelos grandes clubes ingleses, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk já tem um novo destino. O defensor de 26 anos foi negociado pelo Southampton com o Liverpool pela quantidade recorde de cerca de R$ 331 milhões (ou 75 milhões de libras), segundo o jornal Daily Telegraph. É o maior valor já pago por um defensor na história do futebol.

Van Dijk já posou com a camisa dos Reds, mas a transferência será confirmada somente no dia 1º de janeiro, na reabertura da janela de transferência. Além do Liverpool, Manchester City e Chelsea também estavam de olho no atleta. Além de maior valor para um defensor, o holandês entrou na lista das dez maiores transferências da história, sendo a nona e a maior do clube inglês em seus 125 anos.

O recorde, de longe, é a saída de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros (cerca de R$ 872 milhões), seguido pelas idas de Dembelé, do Borussia Dortmund para o Barcelona, e Pogba (da Juventus para o Manchester United), ambas por 105 milhões de euros (cerca de R$ 412 milhões).