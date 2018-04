Em Pituaçu, Bahia perde para o Palmeiras na Copa do Brasil sub-20

Tricolor sofreu dois gols no primeiro tempo, não conseguiu reagir e ainda levou o terceiro no final

Depois de uma classificação heróica diante do Atlético Paranaense, quando virou a partida na Arena da Baixada após estar perdendo por 2x0, o time sub-20 do Bahia não conseguiu repetir a dose diante do Palmeiras, em Pituaçu.

O time do técnico Pablo Fernandez foi goleado pelo Palmeiras por 3x0 e ficou em situação difícil na competição, tendo que vencer o jogo de volta no dia 18, às 15h, por três gols de diferença, em São Paulo, para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

O Palmeiras abriu boa vantagem já ainda na primeira etapa com um belo gol de calcanhar de Fernando e outro do meia Yan, formado nas divisões de base do Vitória. No finaliznho da partida, já no segundo tempo, Léo Passos fechou o placar.

Para o técnico tricolor, repetir a atuação que a equipe teve contra o Atlético Paranaense é essencial para tentar reverter a situação. "Primeiro a gente precisa ter tranquilidade e tentar readquirir a forma que tivemos contra o Atlético. É jogar, não se esconder do jogo, pressionar e saber sofrer quando precisar", disse em entrevista à TV Bahêa.