Em rápida recuperação, Rhayner é a novidade no treino do Vitória

Meia-atacante fez cirurgia no joelho há pouco mais de um mês

Os jogadores do Vitória se reapresentaram neste domingo (25), na Toca do Leão, um dia após o triunfo por 3x2 sobre o Bahia de Feira que classificou o time à final do Campeonato Baiano. O adversário será o Bahia, que eliminou a Juareizense com 3x0 no jogo de volta da semifinal, na Fonte Nova.

Na reapresentação, três jogadores que iniciaram a partida contra o Bahia de Feira – Ramon, Pedro Botelho e Walisson Maia – participaram do treino tático. Os demais foram submetidos a atividades regenerativas. Depois do trabalho tático, o técnico Vagner Mancini finalizou as atividades com um treino em campo reduzido, e a presença do meia-atacante Rhayner, que tem pouco mais de um mês da cirurgia no joelho, foi a novidade nos treinamentos. A previsão inicial era que ele voltasse a jogar em 90 dias, mas certamente levará menos tempo.

O goleiro Fernando Miguel ficou em tratamento, após ter sentido um desconforto na coxa que o deixou de fora da última partida. O treinador do Vitória vai concluir a preparação para o jogo contra o Globo na atividade de segunda-feira (26). O meia Yago e o atacante Denílson, que estão suspensos no estadual, ficam à disposição na Copa do Nordeste, assim como o próprio Vagner Mancini.