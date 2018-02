Em recuperação judicial, Farmácia Sant'Ana desativa lojas

Cinquenta e três unidades estariam fechadas

A rede de Farmácias Sant’Ana teria fechado pelo menos 53 unidades em todo o Estado da Bahia. A informação foi divulgada pelo economista e jornalista Armando Avena, colunista do jornal CORREIO. Segundo ele, a recuperação judicial da empresa, de propriedade do grupo BR Pharma, se deve a uma dívida de R$ 1,2 bilhões com o banco BTG Pactual. São 118 unidades no estado da Bahia, sendo que mais de cem estão localizadas em Salvador.

Avena informa ainda que o grupo tem até o fim da primeira quinzena de abril para apresentar um plano para pagar suas dívidas e recuperar seu negócio. O plano ainda não foi apresentado.

O CORREIO entrou em contato com pelo menos 10 unidades da farmácia Sant'ana em Salvador e Região Metropolitana e encontrou algumas filiais em funcionamento neste domingo (4). Em uma das lojas, uma funcionária que preferiu não se identificar confirmou o fechamento de várias unidades. "São muitas as lojas que já fecharam, mas nós (funcionários) não sabemos nem quantas". Questionada se sabia o motivo do encerramento das atividades, a colaboradora disse que não podia falar sobre o assunto.