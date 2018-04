Em ritmo de preparação: confira mais questões para a prova da Polícia Civil

CORREIO traz mais um simulado para os concurseiros com questões comentadas de Direito Administrativo e e Administração

A preparação para o concurso da Polícia Civil continua. O CORREIO traz hoje mais questões de Direito Administrativo e Administração Pública para dar aquele gás na maratona de estudos dos concurseiros. Nas questões de direito, a seleção foi feita pelo Advogado, especialista em Direito Administrativo e professor de Direito Administrativo e Constitucional de cursos preparatórios para concursos, professor Edmundo Garcia. Já o simulado de Administração contou com o apoio do professor de Administração Geral e Pública e de cursos preparatórios para concurso, Robson Dias. Lembre-se que amanhã é dia de conferir novas questões aqui mesmo no site.





DIREITO ADMINISTRATIVO





1. Assinale a alternativa que contém um tipo de agente público cujo regime jurídico que o vincula ao serviço público é o da legislação trabalhista.

a) Defensor público.

b) Policial civil.

c) Empregado público.

d) Servidor militar.

e) Servidor estatutário.



2. (FCC 2017 TRT 24ª Técnico Judiciário) - Em importante julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a Corte Superior a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de profissionais da área da saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Assim, foi considerada a legalidade da limitação da jornada de trabalho do profissional de saúde para sessenta horas semanais, na medida em que o profissional da área da saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Tal entendimento está em consonância com um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, qual seja, o princípio da

a) publicidade.

b) motivação.

c) eficiência.

d) moralidade.

e) impessoalidade.





GABARITO

1. Alternativa C Os empregados públicos não ocupam cargos públicos, pois desempenham sua função mediante uma relação contratual. Os empregados públicos são contratados, em regra, para trabalhar em pessoas jurídicas de direito privado, mas vinculadas à Administração Pública, como ocorre, por exemplo, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Esses empregados são regidos pela CLT.



2. Alternativa C O princípio da eficiência implementou o modelo de administração pública gerencial voltada para um controle de resultados na atuação estatal. Nesse sentido, economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são valores encarecidos por referido princípio. Fundamentação legal: Artigo 37, caput, da Constituição Federal.





ADMINISTRAÇÃO





1. A primeira grande aplicação prática da racionalização do trabalho foi feita por Taylor, um dos teóricos da Administração Científica, por meio do estudo de tempos e movimentos. A ênfase principal desse estudo se concentrava



a) na tarefa.

b) na disciplina.

c) no pagamento.

d) na motivação.

e) no controle.

2. No final do século XIX e início do XX, localizamos o que se convencionou chamar de “primórdios da administração”. Dois teóricos se destacaram nesse período, de um lado Henri Fayol, cuja abordagem recebeu o nome de Teoria Clássica, e Frederick Winslow Taylor, que teve seu conjunto de ensinamentos teóricos chamado de



a) Escola da Administração Científica.

b) Escola das Relações Humanas.

c) Teoria Geral da Administração.

d) Escola Burocrática da Administração.

e) Teoria da Abordagem Neoclássica.



GABARITO

Questões 1 E 2 - Alternativa A Como podemos perceber, Frederick Taylor criou a teoria da Administração Científica cuja ênfase é colocada na realização das tarefas.



Com supervisão do editor Flávio Oliveira*